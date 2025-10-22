Uz Nobelovu nagradu za mir Trump izgleda želi biti i najveći predsjednik SAD-a u povijesti

Uz sad već neprikrivenu želju za Nobelovom nagradom za mir, američki predsjednik Donald Trump izgleda želi i da ga se pamti kao najvećeg i najboljeg američkog predsjednika. Tijekom ručka s republikancima u Senatu u utorak, Trump je izrazio jasnu želju da osvoji titulu najboljeg američkog predsjednika. "Veliki George Washington,— pa, mislim da ga moramo ocijeniti iznad mene", rekao je Trump govoreći u Ružičnjaku Bijele kuće. Ali se onda verbalno okrenuo. "Netko je otišao tamo i rekao: 'Vi ste treći najbolji predsjednik u Sjedinjenim Državama' - to je bilo na televiziji - 'treći najbolji'", rekao je Trump. "I pitali su tko su prva dvojica? 'George Washington i Abraham Lincoln.'"