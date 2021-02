Uvjetno osuđen na 25 dana zatvora jer je bez vozačkog vozio i sudjelovao u nesreći

Zbog niza prometnih prekršaja koje je počinio 26-godišnjak je kažnjen uvjetnom zatvorskom kaznom od 25 dana uz rok kušnje od godinu dana.

Kako je priopćila zagrebačka policija, on je 15. veljače u 14.30 na kolniku ulica Rudolfa Kolaka i Ljubijske u Zagrebu, bio sudionik nesreće u kojoj su sudjelovala tri vozila. Ozlijeđenih srećom nije bilo, no ustanovljeno je da je 26-godišnjak svojim vozilom, kojem je istekla važeća prometna dozvola, upravljao prije no što je položio vozački ispit.

A ako je suditi po policijskom priopćenju, to što nema vozačku nije ga spriječilo da vozi, jer u policiji kažu da je prometni recidivist. Nisu precizirali kakve je prometne prekršaje radio ranije ni je li zbog toga kažnjen. No zato su naveli da je nakon ove zadnje nesreće uhićen, prepraćen na sud gdje mu je izrečena spomenuta uvjetna zatvorska kazna.