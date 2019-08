Utrka života: Na nogama si od pet ujutro do 22.30 i tako 12 dana

Rijetki su, pa i privilegirani oni koji mogu reći da su u životu probijali vlastite granice, ‘igrali’ se svojom izdržljivošću i uspjeli. I to ne zato što im je dosadno, već zato što im je to stil života. Možda je teško shvatiti nečiji poriv da preleti i prehoda Alpe, da sudjeluje u najtežoj utrci na svijetu X-Alps i da to želi ponoviti. Ali eto, takvih ljudi ima i treba im čestitati jer provesti desetak dana u Alpama oslanjajući se isključivo na svoju snagu i znanje nije lako. Tako je na Red Bullovoj utrci X-Alps, koja slovi kao najteža, a proteže se od Salzburga do Monaca u dužini od ukupno 1138 kilometara, bio i jedan Hrvat.

Među 32 sudionika iz cijelog svijeta, svoje je mjesto našao natjecatelj iz Lijepe Naše. Prvi i jedini Hrvat koji je sudjelovao u toj utrci – Marko Hrgetić (37).

Dobro je znao što ga tamo čeka. Sportaši su se vozili paraglajderom, dio puta preko Alpa morali su propješačiti, a dio preletjeti. Koristili su praktički samo svoju snagu i tako desetak dana. Točnije, ovogodišnja utrka je trajala od 16. do 28. lipnja, a Marko je na kraju završio na 24. mjestu.

Utrka o kojoj mnogi samo sanjaju

– Uspio sam prijeći tri četvrtine rute i okrenuti devet okretnih točaka od 13. Na žalost, zbog kazne mi je oduzet jedan dio prijeđenog puta. Uspio sam prijeći gotovo 900 kilometara i nedostajalo mi je još 300 kilometara do cilja. Siguran sam da ću sljedeći put uspjeti doći do cilja jer vidjeli smo da možemo, samo moramo posložiti cijeli tim i taktiku – javio nam se Hrgetić nakon utrke za koju se itekako pripremao. Srećom, paraglajdingom se bavi odavno. Počeo je još 2005.

– Najbitnije za utrku jest biti dobar pilot. Ako nisi dobar pilot, nemaš nikakve šanse bez obzira na pripreme. Biti dobar pilot, to znači imati godine iskustva pa je teško pripremiti se u godinu ili dvije. Ono na čemu su svi radili jest fizička priprema. Osobno sam se pripremao 14 mjeseci. Trčanje, hodanje, veslanje, teretana, visinske pripreme... – rekao nam je u jednom razgovoru prije samog natjecanja.

Na X-Alpsu je sudjelovao prvi put. Kao rookie iznenadio je i samog sebe onim što je pokazao i dokazao.

Na utrku se prijavio na nagovor prijatelja, a po njezinom završetku već se nada novoj prilici da pokuša osvojiti Alpe i da se proslavi.

– Sigurno se vidimo na sljedećem izdanju Red Bull X-Alpsa. Postoje uvjeti da dođem ponovno i nadam se da ću opet sudjelovati. Mene je utrka oduševila iako nisam uspio završiti kompletnu rutu. Hoću li ću opet sudjelovati, najviše ovisi o tome hoću li imati nekog dobrog sponzora jer cijeli projekt poprilično je skup. No to je sigurno i dobra prilika za sponzore.

Foto: Red Bull

Prošle je godine otkrio i što mu ta utrka znači.

– X-Alps je poput utrke Pariz-Dakar za motocikliste. Nešto o čemu većina samo sanja, tako sam i ja nekada samo sanjao i maštao o sudjelovanju na utrci.

A sada je san doživio.

– To je veliko iskustvo. Znati da si uz pomoć svoje fizičke spreme i lagane opreme za letenje u stanju sam preletjeti cijele Alpe u desetak dana. Zar to nije fantastično?

Kada se sve stavi na papir, rezultat itekako zadivljuje. Ipak je to najteža utrka na svijetu.

– Da, možda najbolje govori podatak da je utrka trajala 12 dana i da smo svaki dan potrošili više od 7000 kalorija. Bilo je dana kada smo prehodali više od 60 kilometara s usponima više od 2000 metara, a bilo je i dana kada smo se penjali kilometrima pa uz to i letjeli cijeli dan. Prehodali smo više od 450 kilometara, preletjeli oko 1000 kilometara, prešli smo Alpe uzduž i poprijeko – prepričava Marko.

S obzirom na težinu utrke, na sreću, većih ozljeda nije bilo.

– Samo otečeni zglob od puno hodanja premda je to potpuno normalno ako u 10 dana prehodate 450 kilometara.

Je li cijela utrka zahtjevnija fizički ili psihički? – pitali smo.

– Mislim da je većini najteže fizički. Na nogama si od pet ujutro do 22.30 i tako svaki dan. Psihički postane naporno najviše zbog nedostatka sna.

Usprkos svemu o odustajanju se nije razmišljalo.

– Onaj tko razmišlja o tome da je odustajanje opcija ne prijavljuje se na Red Bull X-Alps.

Bilo je u tih desetak dana lijepih, ali i ne tako lijepih trenutaka. Marko će se još dugo sjećati i jednih i drugih.

Foto: Red Bull

Deveto izdanje Švicarcu

– Najgori dio utrke bio mi je prvi dan. Sve mi je bilo novo i bio sam pod stresom. Izgubio sam se u brdima, u kiši i magli, pa sam izgubio nešto vremena, što sam poslije nadoknađivao trčanjem 30 kilometara. Najbolji mi je dan bio pretposljednji kada sam odradio dobar dio rute potpuno sam, skupljajući vodu po brdima i topeći snijeg. Imao sam dobar performans i uspio sam prijeći oko 250 kilometara, što leteći što pješice i popeti se na 3000 metara uspona. Na kraju sam oborio i svoj rekord u usponu 1000 metara kako bih preletio Mont Blanc i Chamonix. Šteta što sam taj posljednji dan prošao kroz zabranjeni prostor pa sam dobio kaznu od 48 sati, što je značilo da su mi oduzeli dva cijela dana od ukupne rute. Težak režim, malo sna i velika fizička aktivnost na kraju su imali svoju cijenu. No ne tako lošu.

– Iako sam uspio svaki dan utrpati od tri do četiri tisuće kalorija, ipak nije bilo dovoljno pa sam izgubio oko šest kilograma. Srećom, imao sam ‘zalihe’ pa mi to nije utjecalo na performans – zaključio je Riječanin s meksičkom adresom.

Naime, Marko u Valle de Bravu ima svoju školu letenja. Instruktor je letenja, leti od 2005. i hrvatski je reprezentativac u paraglajdingu od 2008. Uz to je i šesterostruki prvak Hrvatske.

Utrka Red Bull X-Alps itekako mu je dala uvid u njegove mogućnosti jer svi su natjecatelji morali probijati svoje granice izdržljivosti. Za debi je 24. mjesto odlično, posebice kada je riječ o utrci koju reputacija teške i iscrpljujuće.

Inače, koncept cijele utrke X-Alps inspiriran je Tonijem Benderom koji je 1999. prešao Alpe. Njegova avantura postala je tema dokumentaraca zbog kojih je utrka i pokrenuta.

Dodajmo samo da je na njezinom ovogodišnjem 9. izdanju pobjednik bio Švicarac Christian Maurer, koji je u Alpama slavio čak šest puta. Sada mu je za put do Monaca trebalo devet dana, tri sata i šest minuta.

Francuz Maxime Pinot bio je drugi, dok je na trećem mjestu završio Austrijanac Paul Guschlbauer.