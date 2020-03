Ustrijelio prijatelja pa pokušao i policajce

Vidno pijan, Zoran F. (52) ispalio je hitac iz poluautomatske puške u prsa svojeg prijatelja Drage Batura (64) u Goleniću pokraj Slatine u petak oko 16 sati. Batur je pao mrtav, a Zoran F. mirno je sjeo uz dvojicu sumještana 50-ak metara dalje. Bio je to tek početak prave drame u kojoj će pobješnjeli ubojica pucati i na policajce Domagoja Nađa (40) i Miljana Radulovića (31). Kada je PP Slatina zaprimila dojavu da “netko puca po selu”, na teren su krenula dvojica policajaca u civilnom vozilu te kolegica im u službenom automobilu. Ona je ostala na ulazu u selo, a njih dvojica zaputila su se do mjesta zločina.

Zapucao prema policajcima

– Mještanin, koji nas je i zvao, pokazao nam je muškarca kako leži na cesti. Pokušali smo mu prići da vidimo je li još živ i možemo li pomoći. Kada smo izašli iz auta, vidjeli smo tri osobe koje sjede u rupi uz cestu i da je pokraj jedne naslonjena puška. Kad nas je ugledao, uzeo je pušku i okrenuo je prema nama. Zapovjedili smo mu da baci oružje, a kolega Miljan ispalio je hitac upozorenja u zrak. On je potom zapucao prema nama – prepričava nam krim-policajac Domagoj Nađ.

Kada je zapucao, policajci su se pognuli iza vozila, a dvojica muškaraca koja su sjedila sa Zoranom F. su se razbježala. Domagoj je bio u civilnoj odjeći, a Miljan u odori, no obojica su nosila pancirke. Zoran F. ponovno je zapucao. Oba su metka završila u kabini policijskog vozila.

– Sklonili smo se iza jednog vozila i počeo sam pregovore, ali on je odbijao baciti pušku. Došao je do našeg automobila i zvao me da dođem do njega – opisuje Nađ, iza kojeg je 21 godina rada u policiji. “Neću pucati, majke mi”, govorio je ubojica i uvjeravao ih da je puška prazna. Htio ih je, očito, namamiti jer su kasnije utvrdili da je “papovka” bila puna. Pregovori su trajali 20-ak minuta.

– U jednom trenutku krenuo je prema nama i na nekih 20-ak metara od nas stavio pušku na rame. Zatrčao sam se na njega i zgrabio ga za pušku, potrčao je i kolega, i tu smo ga svladali – opisuje on. O strahu, ističu, nisu ni razmišljali.

Rupe od metaka na autu

– Važno nam je bilo zaštiti sebe i druge, kao i njega. Signala na mobitelu u selu nismo imali, samo na vezi u autu, ali do njega nismo mogli doći. Tek kad sam vidio rupe od metaka na autu, shvatio sam što se moglo dogoditi – nadovezuje se Miljan Radulović, prometni policajac motociklist s 11 godina rada u službi.

– Svjesni smo pogibelji kojoj su se izložili policijski službenici da bi pomogli pogođenom muškarcu i zaštitili mještane, ali i ponosan sam na njih jer su posao odradili krajnje požrtvovno i profesionalno i, što je najvažnije, bez novih žrtava – kazao nam je Siniša Knežević, načelnik PU virovitičko-podravske. Koji je motiv tragedije, još je nepoznanica. Zoran F. iza sebe ima podeblji dosje koji ponajprije može “zahvaliti” alkoholu, zbog čega je bio sklon tučnjavama.