Ustavni sud: Akademske titule ne smiju na izborne liste

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na listu svoje stranke za euroizbore potrudio se staviti niz uglednih imena iz različitih područja, od arhitekture do turizma, no nije mu bilo dovoljno da to naglasi pri predstavljanju liste. Akademske titule svojih kandidata ta je stranka pokušala staviti i na izbornu listu, ali to je spriječilo Državno izborno povjerenstvo navodeći da takva lista ne odgovara propisanoj formi po kojoj se kandidatima navodi isključivo ime i prezime.

Nezadovoljni Bandić, međutim, nije odustao nego se požalio Ustavnom sudu, a njegova je stranka u žalbi iznijela svoje mišljenje o pravilima kandidiranja. Uvjereni su, naime, da obrasci za kandidiranje na izborima služe kako bi se osiguralo da svi kandidati imaju jednaku mogućnost da se predstave, odnosno da se radi samo o grafičkom rješenju. Smatraju da DIP zato nije imao pravo onemogućiti akademsko tituliranje kandidata. Dapače, smatraju da je navođenje njihove akademske titule obveza.

“Po našem mišljenju, to nije samo pravo, nego i svojevrsna obveza kandidata da se istinito i potpuno predstave biračkom tijelu”, napisali su u žalbi.

Ustavni sud ih je, međutim, odbio i dao za pravo DIP-u da je provođenje izbora strogo formalni postupak, što se odnosi i na kandidacijske liste, te da glasački listići ne smiju sadržavati ništa osim rednih brojeva i naziva kandidacijskih lista po redoslijedu iz zbirne liste kandidata, a na svakoj kandidacijskoj listi i redne brojeve i imena i prezimena kandidata.

