Usred divljine ugledali tajanstveni monolit: 'Nikad ništa čudnije nisam vidio'

Helikopterska posada je u pustinji Utah otkrila neobičan metalni monolit. Ekipa je letjela prošle srijede, a bili su na zadatku brojanja muflona. No, u jednom trenutku su ugledali nešto sasvim neobično.

Naime, monolit se nalazio između crvenih stijena, a visok je 3,6 metara. Prvi ga je primijetio jedan od biologa te je počeo vikati 'Čekaj, čekaj, okrenite se nazad!.

Pilot Bret Hutchings rekao je da je to najčudnija stvar na koju je naišao otkako se bavi letenjem, navodi BBC.

Hutchings kaže kako monolit ne izgleda kao da je slučajno tamo završio, već da ga je netko namjerno postavio.

- Pretpostavljam da je to rad nekog umjetnika novog vala ili nešto takvo. Ili netko tko je obožavatelj 'Odiseje u svemiru'.

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8