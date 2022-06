Mijić: Niti jedan član HDZ-a se ne raduje drugom krugu; Rimac: Puljak je najavio projekte, ali koliko će to ljudi zaposliti

Prema prvim neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora u Splitu, Ivica Puljak uvjerljivo vodi u prvom krugu, a za poziciju splitskog gradonačelnika u drugom krugu sukobit će se sa HDZ-ovim Zoranom Đogašem.

Specijalnu Večernjakovu emisiju o rezultatima prijevremenih izbora vodila je Petra Balija, a u njoj su gostovati politolog Ivan Rimac i politički analitičar Mate Mijić. Izbore je analizirala i Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista. Iz splitskog HDZ-a javio se Večernjakov reporter Juraj Filipović.

- Puljkov govor je očekivan. Meni je upalo u uho da će sakupiti načelnike i pročelnike gradskih tvrtki. To bi trebao biti nastavak onog što su do sad radili, pa ne znam zašto bi se trebali okupiti. Što se tiče govora, nije to bila toliko neizvjesna utrka da bi to trebalo biti slavlje. Što se tiče poruka da će pružiti ruku svima, lako je kad ti fali jedna osoba u Gradskom vijeću. Jasno je dao do znanja da suradnja s HDZ-om i Kerumom nije moguća - izjavio je na početku emisije Mate Mijić.

Iz splitskog sjedišta HDZ-a javio se Večernjakov reporter Juraj Filipović.

- Atmosfera je žalosna i nikad nisam doživio tako komornu atmosferu. Zoran Đogaš rekao je da neće ništa promijeniti, što je malo paradoksalno s obzirom na to kakav je bio rezultat. Treba vidjeti što će pokazati stranačka analiza i hoće li se nekoga pozvati na odgovornost - dodao je Filipović.

- HDZ se može ozbiljno zabrinuti o tome kakva će biti loša pozicija na nacionalnoj razini. U Zagrebu nisu dobro. U Rijeci nisu visoko kotirali. U Splitu ne ide - objašnjava Rimac.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Gosti u studiju su komentirali govor HDZ-ovog kandidata Zorana Đogaša kao i način na koji HDZ bira svoje kandidate.

- Plenković je birao neke kandidate koji su mu bliski, ali na kraju nered je ostao i rezultirao se na rezultatu. Đogaš nije imao vremena i voditi u toj situaciju personaliziranu kampanju je loša ideja. HDZ na nacionalnoj razini nema protukandidata, ali oni gube u velikim gradovima - kazao je Mijić i dodao: - HDZ je sad u modusu da je važno sudjelovati, a to nije način pobjednika.

- Kad god je Plenković birao ljude, najčešće nepoznate, oni su gubili. Kad su lokalne organizacije birale, prolazili su bolje - ističe Rimac.

Urednica Premium izdanja Večernjeg lista Dea Redžić analizirala je HDZ u Splitu.

- HDZ ulazi u drugi krug samo sudjelovati. Oni imaju problem u velikim gradovima. Split kao takav nije bio bitan HDZ, što se tiče politike. Izgubili su nekakav odnos i bit će teško pronaći ljude koji će dati svoj glas. Stranke s desne opcije će pokupiti njihove glasače. Split je specifična sredina i vidjet ćemo koliko će strpljenja imati Splićani - kazala je novinarka te je uvjerena kako neće doći do preokreta u drugom krugu.

- Gazda je i dalje Vice Mihanović. Ta struktura HDZ-a bi mogla ostati. Rezultati sve pokazuju. Niti jedan član HDZ-a se ne raduje drugom krugu. Svi će pobjeći na prijevremeni godišnji. Svi će se praviti da izbori ne postoje, što je loše za HDZ - napomenuo je politički analitičar Mate Mijić.

- Problemi koje Split ima su vrlo veliki i ne rješavaju se s ideološkim pričama. Rijetki su primjeri da su političari našli ekonomski model funkcioniranja zajednice - objasnio je Rimac.

- Nije pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Badić bio lud što je želio da se nešto vidi na kraju svakog mandata jer ljudi vole da vide da je bolje nego što je bilo. Ako ostane ovako kako je bilo, Splićanima to neće biti dovoljno. Potrebno je nešto kapitalno. Puljak će morati ostaviti nešto opipljivo. Splićani su skloni kazniti. Iako se ne zna tko bi mogao biti sljedeći igrač, prije par godina nije se znalo za Puljka - podsjeća Mijić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Puljak je najavio velike projekte, ali pitanje je koliko će to ljudi zaposliti. Mogu oni napraviti 10 vrtića, ali to se neće vidjeti. Istočna obala je veliki projekt. Splićani su dugo očekivali pomoć centralne vlasti, ali ja se nadam da su oni od toga odustali. Turizam je puno toga donio Splitu, ali ne može grad od toga živjeti - uvjeren je Ivan Rimac.

Politolog napominje kako vlada kriza ideja. - Uz povećanu inflaciju, od čega ćemo generirati neku ekonomsku strategiju prosperiteta? Turizam se oporavio nakon pandemije, ali tko zna što će se dogoditi. Možda ljudi neće imati novca otputovati u susjedni grad.

- Ovo što je Puljak napravio je presedan. Dao je izbor građanima. Dosta je riskirao, ali kad se sutra sve slegne u Splitu će i dalje funkcionirati kako je i funkcioniralo. Bit će ključno s kakvim ljudima će se okružiti i zato vjerojatno se nije htio odreći Ivoševića. HDZ i SDP su u raspadu u Splitu - komentirala je situaciju u gradu pod Marjanom Dea Redžić.

- Puljak će biti novi-stari gradonačelnik. To je realnost. Očekujemo da će biti mala izlaznost. Puljak bi mogao pobijediti s malom izlaznošću - najavio je Mijić.

Rimac je napomenuo unatoč tome što je mala izlaznost da su rezultati i dalje legalni.

- Uz ovakvu situaciju, ne znam kako bi mogli preokrenuti rezultat. Čak i da Kerumovi glasači daju glasove Đogašu, ne bi to donijelo prevagu - rekao je Rimac, a s time se složio Mijić i objasnio kako se Keruma već dugo smatra junior partnerom HDZ-a.

