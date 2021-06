Hajdaš Dončić o USKOK-ovoj akciji: Istražni organi počinju malo djelovati prekasno tek kada se čelna osoba makne

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je danas u studiju Večernjeg lista. Komentirao će najnoviju akciju USKOK-a, kao i novi javni poziv za predsjednik Vrhovnog suda kojeg bi Državno sudbeno vijeće trebalo raspisati danas te situaciju u SDP-u.

Voditeljica emisije je Petra Maretić Žonja

Akcija USKOK-a

"Nažalost, u Hrvatskoj u zadnjoj dekadi upravlja jedna koruptivna hobotnica. Povijest nas je naučila da pravosudni istražni organi počinju malo djelovati prekasno tek kada se čelna osoba makne. Taj smo primjer vidjeli s Ivom Sanaderom, taj sad primjer vidimo i s pokojnim Milanom Bandićem", kazao je Hajdaš Dončić.

"Ono što će biti još jedna društvena anomalija. Ispast će da svi ti ljudi ako će im se dokazati optužnice a o tome se piše u zadnjih četiri pet godina, snimaju se filmovi, ispast će da će se optuženici braniti Bandić nam je naredio". dodao je.

Na pitanje imaju li ova uhićenja veze s dolaskom nove Gradske uprave i očekuje li da će biti još takvih akcija, Dončić je rekao:

"Ne ovisi to o novom gradonačelniku, nego kao što sam rekao, Bandić je umro i otvara se širok prostor, da se raščisti i počinje se raščišćavati. Tomašević neće tolerirati korupciju u Zagrebu. Jedan od najvećih problema hrvatskog društva je korupcija. Ja se nadam da će se s tim procesima, pogotovo u Gradu Zagrebu nastaviti i u cijeloj Hrvatskoj".

Dončić je rekao da mu se čini da će toga biti sve više. "Mi smo članica EU i stopa tolerancije na korupciju je puno niža nego u Hrvatskoj", kazao je.

Kazao je da smatra da će do sudskih procesa doći brzo. "Dolazi do nekih procesa ali to dugo traje. Osnivanje pod navodnicima brzih uskočkih sudova koji će procesirati po puno bržem postupku ljude koji su povezani s javnom upravom i politikom možda bit o bilo dobro rješenje za Hrvatsku, mislim da je to dobro, da se ti procesi maksimalno skrate i da se pošalje poruka u društvu od vladajućih, ali pitanje da su oni spremni za to, znate da se njima pod navodnicima sudi, ako Plenković želi promjene neka se malo iskaže, dosta je da se skriva, da priča jedn priču u EU, a drugu u Hrvatskoj. Ajde budi frajer pa odradi nešto", kazao je.

DSV raspisuje javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda

"Jedno od malih ustavnih ovlasti predsjednika je predlaganje kandidata za Vrhovni sud. To će predsjednik koristiti. No, tu dolazi do toga da predsjednik bez dogovora s premijerom teško da može predložiti predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda. Zašto? Parlamentarna većina zapravo odlučuje o toj osobi", kazao je.

"Ponavljam još jednom kao građanin RH jedno od najvećih rak rana hrvatskog društva je korupcija u pravosuđu", dodao je. Kazao je da Plenković treba biti spreman na kompromis.

Teško će biti to napravljeno ako neće biti dogovora. Bez dogovora Plenkovića i Milanovića to će biti nemoguće, ja bih htio da budu spremni, to ne mogu prosuditi", kazao je Dončić.

Na pitanje kako komentira izjavu premijera da se ništa dramatično ne događa, kazao je:

"On se sam zakopava svojom izjavom, jer ja da sam novinar, što nisam, ali bi pitao bih ga: Aha frajeru ti to ne želiš jer ti je stranka na Vrhovnom suds. Nije dobro što radi", dodao je.

U jednom dijelu da je u sukobu interesa, dodao je Dončić dodajući da se po tom pitanju slaže s Milanovićem.