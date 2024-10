Uskoro moguće novo rješenje za problematičnog dječaka: Razmatra se i drugačiji oblik školovanja

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je u utorak da se uskoro može očekivati dovršetak postupka revizije Rješenja o primjerenom programu obrazovanja za dječaka problematičnog ponašanja u zagrebačkoj školi, a moguće bi mogao biti predložen novi oblik školovanja.

I danas je nastavljen bojkot dolaska na nastavu učenika 4. razreda u novozagrebačko osnovnoj školi, koji traje već danima. Rješenje o novom primjerenom obliku školovanja za učenika s problematičnim ponašanjem iz razreda još nije doneseno. Roditelji ostalih učenika poručuju da su ogorčeni zbog 'nedjelovanja institucija' i traže hitno rješenje.

"Izvijestili smo medije kako izgleda postupak koji vodi do izdavanja eventualno novog Rješenja o drugačijem primjerenom obliku školovanja i tada smo komunicirali koji su to koraci, koji je otprilike vremenski okvir i naša očekivanja; Gradski ured je drugi na potezu, nakon što od Stručnog povjerenstva škole zadobijemo zahtjev. Očekujemo da će to biti ovaj tjedan", izjavila je Dolenec na konferenciji za medije u utorak, na novinarski upit kada će se donijeti Rješenje i hoće li to biti ovaj tjedan.

Stručna služba Osnovne škole na temelju novih saznanja prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, uključujući i zdravstvenu, koju će uputiti Gradu Zagrebu i na temelju koje se može izdati drugačije Rješenje, ovisno što se u tim mišljenjima stručnjaka nalazi, pojasnila je Dolenec.

"Prema svemu što sada znamo, to doista upućuje na to da će biti izdano novo Rješenje, odnosno rješenje koje će upućivati na drugačiji primjereni oblik školovanja", rekla je. Ali, dodala je Dolenec, "to se ne može prejudicirati, niti mislim da pomaže kada bilo koji ministar ili druge uključene institucije umanjuju problem ili sugeriraju da je nekome taj problem lako riješiti".

Upitana kakav bi to novi oblik školovanja za dječaka četvrtog razreda mogao biti, Dolenec je navela kako Stručne službe škole na temelju svega što im je poznato, mogu sugerirati da sadašnji oblik školovanja, odnosno redovni razred s pomoćnikom u nastavi, nije najbolji, odnosno da nije najviše u interesu djeteta.

"To je nekako što se očekuje, ali mi to ne znamo. Dakle, to se temelji na procjeni stručnjaka, zato oni postoje da tu procjenu naprave. Ako oni sugeriraju neki drugi oblik školovanja, onda to Grad i njegovo povjerenstvo dodatno evaluira, a na kraju, suglasnost za takav drugi oblik školovanja daje Ministarstvo", rekla je.

Što se tiče prozivki resornog Ministarstva, Dolenec je ponovila kako je za rješavanje ovako složene situacije potreban konstruktivan pristup svih, dodavši da javnosti i roditeljima "opravdano smeta kada nadležne institucije samo prebacuju lopticu". Ustvrdila je kako to Grad Zagreb ne radi, već školi pruža svu potrebnu podršku i komunicira propise koje donosi nadležno Ministarstvo obrazovanja.

