Ursula von der Leyen stala uz Zelenskog: 'Treba zaustaviti ubijanje'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da ne vidi naznake da je Rusija spremna za trilateralni samit između njega, predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina. "U ovoj fazi nema naznaka iz Rusije da će se trilateralni samit održati", rekao je tijekom kratke zajedničke konferencije za medije s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Ukrajinski predsjednik rekao je da bi trenutne linije fronta u ratu njegove zemlje protiv Rusije trebale biti osnova za mirovne pregovore. "Trebaju nam pravi pregovori, što znači da možemo početi tamo gdje je sada linija fronta", rekao je Zelenski, dodajući da europski čelnici to podržavaju. Ponovio je pri tom svoj stav da je potrebno uspostaviti primirje kako bi se zatim pregovaralo o konačnom sporazumu. "Važno je da je Washington s nama", rekao je ukrajinski čelnik. Na razgovorima s Trumpom u ponedjeljak će ga pratiti nekoliko europskih saveznika.

Ukrajinski predsjednik otputovao je u Bruxelles radi sudjelovanja na videokonferenciji "koalicije voljnih", koja okuplja pristaše Kijeva, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Zatim će zajedno s europskim čelnicima odletjeti u Washington kako bi se sastao s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

Zelenskij: Rusko odbijanje primirja komplicira mirovni plan koji traži Trump

"Ne znam točno o čemu su Putin i predsjednik Trump razgovarali" tijekom svog samita na Aljasci, rekao je Zelenskij. "A volio bih da predsjednik Trump sa mnom i europskim čelnicima podijeli mnogo detalja. Ono što nam je predsjednik Trump rekao o sigurnosnim jamstvima za mene je puno važnije od Putinovih razmišljanja. Jer Putin nam neće dati nikakva sigurnosna jamstva", dodao je.

Ukrajinski čelnik također je rekao da njegov ruski kolega Vladimir Putin ima "mnogo zahtjeva" za okončanje sukoba u Ukrajini, ali da mu "nisu poznati svi". "Ako ih zaista ima toliko koliko smo načuli, onda će trebati vremena da ih sve razmotrimo", rekao je. Govoreći uz Volodimira Zelenskija, čelnica Europske komisije pozdravila je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Ukrajini ponude sigurnosna jamstva slična NATO-ovima.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku ili stranu vojnu pomoć. "Ne smije biti ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo da se radi o suradnji s trećim zemljama ili o pomoći trećih zemalja", rekla je von der Leyen uoči sastanka europskih čelnika i samita u Washingtonu u ponedjeljak, na kojima će se razgovarati o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije.

"Kao što sam često govorila, Ukrajina mora postati željezna brana, neosvojiva za moguće napadače", izjavila je šefica Komisije na konferenciji za novinare u Bruxellesu, uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Von der Leyen je pohvalila prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini inspirirane NATO-om.

Što to radi Putin? Pogledajte njegove grimase na početku povijesnog sastanka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Pozdravljamo volju predsjednika Trumpa da pruži sigurnosna jamstva Ukrajini, slične članku 5", rekla je i dodala da Ukrajina mora imati mogućnost očuvanja svoje teritorijalne cjelovitosti. Von der Leyen je također rekla da je izraz "prekid vatre" manje važan od potrebe da se zaustave ubijanja. "Važan je učinak. A učinak mora biti prekid ubijanja", rekla je. "Dakle, nije važan izraz, nego sadržaj. Važno je da se što prije dogodi trilateralni sastanak predsjednika Ukrajine, SAD-a i Rusije", istaknula je šefica Europske komisije, u izjavi uoči najavljene videokonferencije koalicije voljnih.

SAD će nastaviti raditi na scenariju koji bi pomogao da se zaustavi ruski rat u Ukrajini, ali to možda neće biti moguće, izjavio je pak istog dana američki državni tajnik Marco Rubio. "Ako mir ovdje ne bude moguć i rat se samo nastavi, tisuće ljudi će i dalje umirati....nažalost možda ćemo morati dići ruke od svega, ali ne želimo dići ruke", rekao je Rubio u intervjuu CBS-u.

Rubio je istaknuo da će i Ukrajina i Rusija morati napraviti ustupke da bi se došlo do mirovnog sporazuma. Također je rekao da će morati postojati dodatne posljedice za Rusiju ako se ne može postići mirovni sporazum spomenuvši pritom moguće dodatne sankcije Rusiji.

Europski čelnici će se priključiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu u ponedjeljak, pružajuči mu podršku u suočavanju s Trumpovim pritiskom da prihvati mirovni sporazum nakon Trumpova samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putiom u petak. "Postoje stvari oko kojih bi se na tom sastanku mogao postići napredak, ima potencijala za napredak", rekao je Rubio dodavši da će jedna od tema biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Prema neimenovanim izvorima, Trump i Putin su razgovarali o prijedlogu po kojem bi Rusija predala Ukrajini manje dijelove okupiranog teritorija, a Ukrajina ustupila Rusiji goleme predjele zemlje na istoku te zamrzavanje bojišnice u drugim dijelovima zemlje.