Urnebesan odgovor umirovljenika o liječenju gripe sada ima i dužu verziju

Nakon Pernarnovih savjeta o "svemogućnosti" vitamina C, jučer je postao viralan video starijeg čovjeka koji ukratko kudi svoju generaciju i govori da je najbolji lijek protiv gripe vježbanje.

Simpatični i žilavi umirovljenik savjetovao je - Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vježbaj, p**** ti materina! -

A sada je video prvotno dug 13 sekundi dobio i svoju dužu verziju od minutu i osam sekundi.