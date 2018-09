Upoznajte ljepote kanjona rijeke Cetine – trčeći

Kameni Omiš i kanjon rijeke Cetine, rekreativci, penjači, planinari, kajakaši, raftingaši i brojni ostali zaljubljenici u aktivni odmor i adrenalin jako dobro poznaju. Za kraj ove sezone – slijedi poslastica. U povodu Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica grada Omiša u suradnji s gradom Omišom organizira polumaraton i rekreativnu utrku od Omiša kanjonom rijeke Cetine, koje će se održati u subotu 29. rujna 2019. godine u 10 sati. Polumaraton kao i rekreativna utrka trče se kroz kanjon Cetine.

Start je s Poljičkog trga u Omišu, 50 metara uzvodno od mosta preko rijeke Cetine, a trči se kanjonom Cetine uzvodno, ravničarskom trasom dužine 5,274 km do izletišta Radmanove mlinice,gdje je okret pa se trči nazad do okretišta na startnom odnosno ciljnom mjestu, nakon čega slijedi još jedan krug što ukupno čini stazu dužine 21,097 kilometara. Rekreativna utrka je 10,548 km – okret – ponovno isto do okretišta na 15,817 km (5,274 km) – okret – isto nizvodno do cilja (startno mjesto). Staza je ravničarska uz uspon od 0,5 stupnjeva zadnjih 200 metara prije okretišta.

Za one koji nisu u izvrsnoj formi, ali se ipak dobro drže, tu je i manje zahtjevna rekreativna utrka koja se trči tri kilometra uzvodno trasom kanjona Cetine i natrag do starta, odnosno Poljičkog trga u povijesnoj jezgri Omiša. Ukupna dužina staze prihvatljivih je šest km. Organizatori i domaćini svim sudionicima osiguravaju obrok, dok će oni najuspješniji biti nagrađeni novčanim nagradama, peharima i medaljama.

Utrka je u sustavu natjecanja Hrvatske udruge za cestovno i planinsko trčanje HUCIPT. Ovim posezonskim sportsko-rekreacijskim događanjem koji obogaćuju posezonsku turističku ponudu grada, Omiš se potvrđuje kao odličan domaćin za sve goste željne aktivnog odmora i rekreacije. U neposrednom okruženju pruža im se cijeli niz mogućnosti uživanja u raftingu, kayakingu, paraglidingu, trekingu, hikingu, slobodnom penjanju, canyoningu i zip-lineu.