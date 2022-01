Umrla hrabra dadilja iz New Yorka koja je spasila bebu pred naletom kamiona

Hrabra dadilja iz Brooklyna, koju je udario kamion kada je pred njegovim naletom spasila jednogodišnju bebu, podlegla je ozljedama, objavila je u nedjelju djetetova obitelj.

Arcellie "Celi" Muschamp (52) umrla je pošto je u induciranoj komi bila od nesreće 20. prosinca.

"Celi nažalost nije preživjela i umrla je okružena ljubavlju, utjehom i obitelji", napisao je Patrick Mullen, otac djeteta na stranici GoFundMe preko koje se prikuplja novac za troškove liječenja majke dvoje djece.

