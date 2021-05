Umirovljeniku prijeti zatvor zbog neplaćanja alimentacije: Dužan je više od 410 000 kuna

Netraženje očinstva zasigurno je prisjelo 67-godišnjem umirovljeniku Z. koji je za uzdržavanje sina ostao dužan više od 410.000 kuna. Nevjerojatna priča dolazi s Općinskog suda u Zagrebu koji je donio nepravomoćnu odluku protiv njega.

Cijela priča započinje 1993. godine kad su Z. i M. prekinuli buran dvogodišnji brak, nakon čega je M. rodila sina koji danas ima 28. godina, piše Danica.

Z. je tada pokušavao ispostaviti kontakt sa svojom bivšom suprugom, čak je došao i u rodilište. Međutim, ona mu je tada te i kasnije govorila da dijete nije njegovo. On je to prihvatio, međutim isto tako je pristao na na pravomoćnu sudsku presudu 1994. kojom je naloženo da mora plaćati alimentaciju za dijete.

Općinski sud u Zagrebu u nepravomoćnoj presudi proglasio ga je ovih dana krivim i osudio na pet mjeseci uvjetnog zatvora jer za uzdržavanje djeteta nije platio čak 410.000 kuna. Presudom je potvrđeno kako mu je bivša doista govorila da dijete nije njegovo, ali to ga ne amnestira odgovornosti.

Sud je naveo dva razloza za to. Prvi je postojanje pravomoćne presude iz 1994. godine u kojem je određen mjesečni iznos alimentacije, a drugi je taj što Z. nikad nije pokrenuo postupak za za osporavanje očinstva.

On se na sudu pravda kako je njegova bivša supruga M. kazala da će ona to riješiti, pa on više nije vodio brigu o tome te smatra kako je tužbu podnijela samo da bi došla do novca. Međutim, on taj novac nema jer prima mirovinu od 4200 kuna i ima samo kuću koju je naslijedio od oca.

Sin (28) na sudu se odrekao prava na tražbinu i ustvrdio da ne želi ništa, pa je sud uputio njegovu majku M. u građansku parnicu ako smatra da je zbog toga oštećena. Ako ona dobije privatnu parnicu, umirovljenik Z. mogao bi joj s kamatama platiti više od pola milijuna kuna odštete.

VIDEO: Jandroković o Milanoviću: Klatara po Hrvatskoj cijeli dan i lupeta čitav niz besmislenih uvreda