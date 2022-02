Ulične borbe u Harkivu: Pogledajte dramatične snimke zapaljenih ruskih vozila

Ruske snage ušle su jutros u Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, i ondje se vode ulične borbe.

"Laka vozila ruskog neprijatelja upala su u Harkiv, uključujući gradsko središte", rekao je regionalni guverner Oleg Sinegubov.

"Ukrajinske oružane snage uništavaju neprijatelja. Pozivamo civile da ne izlaze", dodao je.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke koje pokazuju ruska vojna vozila koja se kreću ulicama Harkiva, ali i ona vozila koja su oborena te u plamenu.

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx