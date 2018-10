Ulaznica za Plitvice 50 kuna, za djecu 20. Jeftiniji je i ručak

Nacionalni park Plitvička jezera, nakon nekoliko godina stanke, organizira ovaj mjesec takozvani Obiteljski tjedan ili, kako je ove godine nazvan, Promotivni tjedan, u kojem želi otvoriti vrata NP-a uglavnom domaćim posjetiteljima koji tijekom vrhunca sezone, u srpnju, kolovozu i rujnu, izbjegavaju Plitvice zbog velikih gužvi, ali i jako visokih cijena – u srpnju i kolovozu ulaznica za jednu osobu stoji čak 250 kuna.

No, u Promotivnom tjednu, koji traje od 5. do 14. listopada, cijene ulaznica su i do 75 posto niže, što je iznimno privlačno gostima u posezoni. Cijena ulaznice za odraslu osobu sada iznosi 50 kuna, a inače tijekom listopada stoji 150 kuna. Studenti je plaćaju 30 kuna, a nakon 14. listopada 100 kuna, djeca između sedam i 18 godina 20 kuna, umjesto 80 kuna, a mališani mlađi od sedam godina starosti mogu besplatno šetati oko jezera.

U cijeni je, osim osiguranja i vožnja panoramskim vozilom te električnim brodom. U Promotivnom tjednu znatno su niže i cijene u restoranima na Plitvicama, gdje se sada ručak može pojesti po cijeni od 70 do 120 kuna po meniju. Gost koji kupi ulaznicu za NP Plitvice ima pravo na 15% popusta na ulaznicu za karlovačku Aquatiku.

To svojevrsno umrežavanje cijena za nacionalne parkove, ali i druge destinacije popularne turistima pokazalo se punim pogotkom ovog ljeta. U NP Plitvice ove su godine osmislili projekt kojim se za cijenu od 300 kuna za odrasle te 200 kuna za djecu u jeku turističke sezone može posjetiti ukupno devet lokacija i znamenitosti unutar “Lika destinacija”: Nacionalni park Paklenicu, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Park prirode Velebit, uvalu Zavratnicu, Cerovačke špilje, Pećinski park Grabovaču, Baraćeve špilje, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda te Memorijalni centar Nikola Tesla. Velik interes gostiju, koji su se s jednom ulaznicom u Lici zadržali više dana, jeli domaća jela, spavali u privatnom smještaju i posjetili niz lokacija, dokazao je uspješnost projekta.

Pogledajte video: Obitelj pretraživala rijeku pa se šokirali kada su vidjeli što su izvukli iz vode