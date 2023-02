Ukupan prošlogodišnji prihod Adris Grupe dosegnuo je 6,5 milijardi kuna

Adris grupa završila je 2022. godinu s 550 milijuna kuna neto dobiti, što je za 37 posto više nego u godini ranije, i za devet posto više od neto dobiti ostvarene u 2019., izvijestili su u četvrtak iz te kompanije. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 419 milijuna kuna i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za 41 posto, stoji u financijskom izvješću, dok je konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla 19 posto, na 1,26 milijardi kuna. Ukupan prihod Adris grupe lani je iznosio 6,5 milijardi kuna, što je za 14 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Pritom je prihod od prodaje roba i usluga dosegnuo 6,1 milijardu kuna ili 16 posto više.

Snažan rast turističkog dijela grupe

Kako se navodi u priopćenju, turistički dio grupe lani je ostvario prihode od prodaje robe i usluga od 1,95 milijardi kuna, što je 43 posto više nego godinu prije, odnosno 11 posto više od rekordne 2019. godine. Ostvarena je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 617 milijuna kuna, što je 23 posto više nego u 2021. i čini 97 posto ostvarenja rekordne 2019. godine. Ujedno, EBIT je dosegnuo 286 milijuna kuna, a neto dobit 303 milijuna kuna.

U 2022. turistički dio grupe ostvario je prodaju od 1,92 milijuna jedinica, što je 30 posto više u usporedbi s prethodnom godinom, odnosno ostvario je 97 posto rezultata iz rekordne 2019. godine. Pritom je istarski dio ostvario pet posto veću prodaju od one u 2019., zagrebački hoteli 69 posto, a dubrovački dio 77 posto. U istarskom dijelu najbolje je poslovao luksuzni segment, ostvarivši, u usporedbi s 2019. godinom, 15 posto više prodanih jedinica, navode iz Adrisa. Iznose i podatke da ostvarena ulaganja u turističkom dijelu grupe u 2022. iznose 445 milijuna kuna, a najveći dio odnosi se na rekonstrukciju i repozicioniranje zagrebačkog hotela Panorama.

Rast dobiti CO četiri posto

U 2022. godini Croatia osiguranje (CO) ostvarilo je konsolidiranu neto dobit od 378 milijuna kuna, što je rast od četiri posto. Konsolidirana bruto zaračunata premija, uključujući i regionalne podružnice, iznosi 3,72 milijardi kuna, što je za osam posto više od prethodne godine. U segmentu razvoja digitalnog poslovanja u 2022. godini CO je, kako se navodi, nastavilo s ulaganjem vrijednim 100 milijuna kuna. Također, nastavili su i s ulaganjima u privatno zdravstvo, a vrijednost ulaganja iznosi približno 150 milijuna kuna. CO je u 2022. učvrstilo svoju lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Hrvatskoj s 25,6 posto tržišnog udjela.

Cromarisova neto dobit 39 posto veća

Cromaris je u 2022. ostvario neto dobit od 18 milijuna kuna, što je rast od 39 posto u odnosu na godinu prije. Prihodi od prodaje iznose 721 milijun kuna i rasli su 18 posto, a dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 83 milijuna kuna, što je rast od 24 posto. Količinski, Cromaris je u 2022. ostvario prodaju od 13.444 tona ekvivalenta svježe ribe, što je za osam posto više nego u prethodnoj godini. Na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 10 posto, ponajprije zahvaljujući snažnom rastu na tržištima Italije i Španjolske. Cromaris i nadalje ostvaruje visok udio od prodaje na inozemnim tržištima - 88 posto količinske prodaje i jednako toliko prihoda od prodaje.

