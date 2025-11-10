Ukrajina želi naručiti 27 sustava Patriot od američkih tvrtki, do tada bi posudila ključni sustav od Europljana

Ukrajina bi željela naručiti 27 sustava protuzračne obrane Patriot od američkih tvrtki i u međuvremenu želi posuditi ključni sustav od svojih europskih saveznika, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za britanski Guardian. No, još uvijek nema nikakvog terminskog plana kada bi ti Patrioti mogli doći u Ukrajinu. Ranije je Volodimir Zelenski rekao da sustave Patriot Ukrajina od SAD-a planira primiti tijekom nekoliko godina. Prema riječima šefa države, takav zahtjev dolazi od ukrajinskih zračnih snaga, ali se ne može odmah provesti - planirane su godišnje isporuke, jer proizvođač ima red za druge zemlje. "Nove sustave primit ćemo svake godine, u različitim količinama tijekom godina. Bijela kuća može promijeniti red čekanja ako postoji politička volja. Razumijemo koje nam europske zemlje mogu dati prioritet u redu čekanja", rekao je Zelenski tada, iako te izjave još nisu dobile potvrdu od američke strane.