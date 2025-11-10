Ukrajina bi željela naručiti 27 sustava protuzračne obrane Patriot od američkih tvrtki i u međuvremenu želi posuditi ključni sustav od svojih europskih saveznika, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za britanski Guardian. No, još uvijek nema nikakvog terminskog plana kada bi ti Patrioti mogli doći u Ukrajinu. Ranije je Volodimir Zelenski rekao da sustave Patriot Ukrajina od SAD-a planira primiti tijekom nekoliko godina. Prema riječima šefa države, takav zahtjev dolazi od ukrajinskih zračnih snaga, ali se ne može odmah provesti - planirane su godišnje isporuke, jer proizvođač ima red za druge zemlje. "Nove sustave primit ćemo svake godine, u različitim količinama tijekom godina. Bijela kuća može promijeniti red čekanja ako postoji politička volja. Razumijemo koje nam europske zemlje mogu dati prioritet u redu čekanja", rekao je Zelenski tada, iako te izjave još nisu dobile potvrdu od američke strane.
Ukrajina želi naručiti 27 sustava Patriot od američkih tvrtki, do tada bi posudila ključni sustav od Europljana
Posljednjih tjedana Ukrajina se suočila s pojačanim ruskim napadima na svoju energetsku infrastrukturu kako se približava zima. Sve termoelektrane kojima upravlja ukrajinska državna energetska tvrtka Centrenergo bile su u kvaru nakon ruskog napada na infrastrukturu
