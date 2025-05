Ukrajina objavila da je srušila ruski borbeni zrakoplov, i to pomorskom bespilotnom letjelicom

Ukrajina tvrdi da je u subotu srušila ruski borbeni zrakoplov u blizini ruskog lučkog grada Novorosijska pomoću pomorske bespilotne letjelice. Projektil je pogodio ruski borbeni zrakoplov Su-30, koji se potom srušio u more, navela je ukrajinska obavještajna služba, objavivši video navodnog lansiranja iznad Crnog mora. Ruski vojni blogeri potvrdili su incident, rekavši da su piloti preživjeli te da ih je spasio civilni brod. Moskva još nije službeno potvrdila pad zrakoplova. Ukrajinska strana priče nije se mogla nezavisno potvrditi.

Ako se potvrdi rušenje zrakoplova, bit će to prvi puta da su ukrajinske snage srušile ruski borbeni zrakoplov s pomorskom bespilotnom letjelicom. U prosincu, ukrajinska obavještajna služba rekla je da je srušila dva ruska helikoptera koristeći pomorske bespilotne letjelice. Ranije, ukrajinske snage napale su bespilotnim letjelicama niz meta na crnomorskoj obali. Guverner Krasnodara Veniamin Kondratjev napisao je na Telegramu da je regija pod napadom te da je grad Novorosijsk posebno žestoko pogođen. Došlo je do požara na terminalu sa žitaricama te su oštećena tri stambena bloka, rekao je.

Prema gradonačelniku Novorosijska, Andreju Kravačenku, ozlijeđeno je pet ljudi, uključujući i dvoje djece. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je 170 ukrajinskih bespilotnih letjelica presreteno iznad pet ruskih regija i poluotoka Krima, anektiranog 2014. godine. Vojni podaci nisu se mogli potvrditi u detalje, no brojke ukazuju na razmjere napada.

‼️For the first time in history, Warriors from Ukrainian Defense Intelligence destroyed an enemy combat aircraft with a strike from Magura sea drone.



The strike was carried out by Group 13, a special unit of the Defense Intelligence in coordination with Security Service of…