SPOMENIK PAVLU ĐURAŠIĆU

Uklonjen spomenik ratnom zločincu u Crnoj Gori: Četnici napali novinare koji su ga slikavali

Pobjeda
VL
Autor
Damir Ramović/Hina
08.08.2025.
u 18:12

Crnogorska policija uhitila je vlasnika zemljišta kojem je određen trodnevni pritvor, dok su crnogorski dužnosnici osudili postavljanje spomenika

Mještani koji su u četvrtak nezakonito postavili na privatnom zemljištu spomenik četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana uklonili su ga u petak i tom prilikom štovatelji četničkog pokreta napali su medijske ekipe Vijesti i Pobjede. Kako prenose mediji iz Podgorice, nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil u blizini mjesta na kojem je bio postavljen šator u kojem se održavao četnički sabor i počela fotografirati uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba potrčalo je prema fotoreporterima i počelo im prijetiti, unoseći im se u lice, otimajući fotoaparate i premu.

Vijesti pišu da su fotoreportera Steva Vasiljevića nakon što su mu oduzeli i uništili dio opreme, silom odveli u šator, gdje ga je više osoba počelo udarati i prijetiti mu. List navodi da je nekoliko mještana uspjelo izvući Vasiljevića iz bijesne mase. Fotoreportera Borisa Pejovića i Vasiljevića napadači su natjerali da izbrišu sav materijal s fotoaparata.  Pejoviću su prijetili da će ga, ako išta izađe u Vijestima “ubiti golim rukama”. Vijesti navode da je psihičko maltretiranje novinarskih ekipa Vijesti i Pobjede trajalo više od sat vremena, nakon čega su pušteni da odu.

Sve se događalo pred dvojicom policajaca u civilu, koji su samo promatrali napad. Nezakonito postavljeni spomenik ozloglašenom četničkom zapovjedniku iz Drugog svjetskog rata otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije. Spomenik je postavljen u četvrtak na privatnom imanju na kojem se održava sabor štovatelja četničkog pokreta.

Odmah nakon što su mediji u Podgorici objavili tu informaciju, crnogorsko Ministarstvo kulture naložilo je da se spomenik ukloni po hitnom postupku, najkasnije u roku od tri dana. Crnogorska policija uhitila je vlasnika zemljišta kojem je određen trodnevni pritvor, dok su crnogorski dužnosnici osudili postavljanje spomenika. U Crnoj Gori zakonom je zabranjeno podizanje spomenika zagovornicima fašizma i njihovim suradnicima.

četnici Crna Gora

Komentara 1

Pogledaj Sve
DR
DrJok
18:31 08.08.2025.

nemoguce je napisati komentar o ovoj temi jer samo pominjanje naziva pokreta iz tog perioda ne dopusta da komentar prodje. bezveze.

