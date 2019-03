Priredio romantičnu prosidbu, uslijedila je nevjerojatna reakcija policije

Mladi iranski par uhićen je nakon prosidbe u trgovačkom centru zbog kopiranja "dekadentne zapadnjačke kulture", a međuvremenu su pušteni uz jamčevinu.

Snimka prosidbe u gradu Araku, na kojoj se vidi kako mladić prosi djevojku pred razdraganom gomilom, u petak se proširila društvenim medijima, no romantika nije baš sjela policiji.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte