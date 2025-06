Uhićeno sedam osoba zbog naručenih likvidacija, među njima i maloljetnici

Jedan ima 20, a drugi 16 godina. Njih dvojica 7. lipnja u 10.45 pješice prilaze vozilu koje je zaustavljeno na ugibalištu u Ulici Gavrila Principa u Beogradu. U vozilu sjede Ivan Aleksić (24) i još jedan mladić. Čim su prišli vozilu, 20-godišnjak i 16-godišnjak su počeli pucati. Ispalili su više hitaca i na mjestu usmrtili Aleksića. Nakon toga su pobjegli no istu večer su uhićeni. Ivica Dačić, srbijanski ministar unutarnjih poslova nakon uhićenja je kazao da je bila riječ o - naručenoj likvidaciji.

- Jedan od počinitelja je maloljetan. Očigledno je da su bili plaćeni, a postoje indicije da su s osobama koje su im bile meta prethodno zajedno sjedili u ugostiteljskom objektu - kazao je Dačić šokiranoj javnosti susjedne države zbog činjenice da je u naručenoj likvidaciji sudjelovao - 16-godišnjak.

Ta činjenica, možda šokira građane, ali ne šokira Europol, koji je nedavno objavio izvješće o tome kako se promijenio DNK organiziranog kriminala. Među sedam najvažnijih stavki naveli su i to da se organizirane kriminalne skupine, ali i terorističke ćelije, sve češće koriste maloljetnike kao počinitelje i najtežih kaznenih djela. I baš zbog tog Europol je osnovao operativnu radnu grupu GRIMM čiji je fokus borba protiv rastućeg trenda među kriminalnim skupinama: sve češću uporabu nasilja i novačenju djece i maloljetnika za počinjenje teških kaznenih djela.

Operativnu grupu GRIMM vodi Švedska, u kojoj je situacija oružanim nasiljem bandi postala tako kritična da u potragama za počiniteljima ponekad osim policije, sudjeluje i vojska. Osim Švedske u GRIMM-u su još Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska i Norveška. I ta suradnja nedavno je dala opipljive rezultate jer je u zajedničkoj akciji danske i švedske policije u Danskoj uhićeno nekoliko osoba zbog sumnje da su u Danskoj regrutirali osobe, uključujući i maloljetnike, za počinjenje naručenih likvidacija.

Uhićenja su rezultat zajedničke istrage tijekom koje je otkriveno da su ubojstva naručivana i dogovorena preko kriptiranih aplikacija, a ukupno je uhićeno sedam osoba u dobi između 14 i 26 godina. Riječ je uglavnom o državljanima Švedske i Maroka. Među uhićenima su i dva 18-godišnjaka koji su uhićeni u Švedskoj zbog sumnje da su maloljetnike regrutirali za počinjenje naručenih likvidacija u Danskoj i Švedskoj, a sumnja se da su im pribavljali i oružje, municiju i sigurne kuće u kojima su se počinitelji skrivali, prije i poslije ubojstava. .

Europol upozorava da su, prema podacima koje su prikupili u raznim istragama, maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti. Upozoravaju da se maloljetnici sve više i sve jače uključuju u razne vrste kriminala, uključujući, kibernetički kriminal, prevare preko interneta, krađe, kriminal povezan s drogom, krijumčarenje ljudi, nasilje... Ako se netko pita zašto kriminalne grupe sve češće koriste maloljetnike za počinjenje kaznenih djela, odgovor glasi: to je taktika kojom se koriste kriminalne organizacije, a ponekad i terorističke grupe kako bi izbjegle uhićenja i pritvaranja, odnosno sudske presude.

Organizirane kriminalne skupine "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina. Europol posebno upozorava da se sve donedavno, za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina, maloljetnici nisu koristili, no sada u nekim zemljama oni čine 10 posto počinitelja takvih djela.

Kriminalne organizacije ih sele od mjesta do mjesta te od regije do regije, čime ograničavaju njihovu vidljivost organima reda te umanjuju mogućnost njihovog uhićenja. Maloljetnike se regrutira preko društvenih mreža jer se u objavama na društvenim mrežama često veliča dilanje droge. Osim toga maloljetnicima se, prilikom regrutacije u kriminalni svijet, nudi znatan novac koji se kreće u rasponu od nekoliko tisuća pa sve do 20.000 eura koliko se plaća ubojstvo. A ono što je posebno značajno za one koji ih angažiraju je da maloljetnici nemaju kontakt s prvim ešalonom kriminalca, pa u slučaju uhićenja policiji ne mogu reći ništa previše korisno.

Govoreći o načinima regrutacije, Europol upozorava da organizirane kriminalne organizacije prilikom regrutacije maloljetnika koriste kodirane poruke, sleng te tzv. taktiku gamifikacije u kojoj kriminalne aktivnosti prikazuju kao izazov ili igru. U svim navedenim taktikama, kriminalne aktivnosti se prikazuju kao društveno prihvaćene ili financijski privlačne, što je isto taktika za uvlačenje maloljetnika u kriminal. Korištenje društvenih mreža i šifriranih poruka za regrutaciju maloljetnika je smišljena jer omogućava interakciju koja ne ostavlja digitalni trag, upozorava Europol. Nadalje, Europol upozorava roditelje i da organizirani kriminal počinje od kuće te ukazuju na suptilne promijene u ponašanju djece i mladih na koje bi roditelji trebali obratiti pažnju. Ako vaša djeca odjednom koriste kriptirane aplikacije pitajte ih zašto i što kriju?

Ako odjednom pričaju drugačije i koriste nove fraze, pitajte ih s kim razgovaraju? Ako vam često ne govore istinu, zapitajte se lažu li ili samo izbjegavaju odgovarati na pitanja? Pitajte ih tko su im novi prijatelji, pogotovo ako je riječ o starijim osobama koje nikada niste vidjeli.. A pitajte ih i od kuda dolazi sva ta nova odjeća i obuća i stvari koje odjednom imaju i od kuda im novac za to... Ako vas prestanu tražiti novac, a vidite da ga imaju i to dosta, zabrinite se jer to nije neovisnost već paljenje crvenih zastavica. A trebate se zabrinuti i ako vaša djeca počnu izbjegavati školu, slobodne aktivnosti, svoje prijatelje i hobije i nekadašnje rutine.... Gore opisano, po Europolu, su sve znakovi upozorenja na koje bi roditelji trebali uočiti na djeci i mladima. Jer ti znakovi, gotovo sigurno, po Europolu znače da je neko dijete ili maloljetnik stupio u svijet organiziranog kriminala.