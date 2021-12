Uhićen i pritvoren i drugi počinitelj koji je 2005. pokušao ubiti Ljubomira Gladovića

Od brutalnog pokušaja ubojstva Ljubomira Gladovića (60), poduzetnika iz BiH prošlo je 16 godina, prije no što su počinitelji tog zločina identificirani. Klupko se rasplelo u rujnu ove godine nakon višegodišnje i komplicirane međunarodne istrage u kojoj su istražitelje tragovi odveli čak do Njemačke. Tada je kao jedan od počinitelja identificiran Milan Reljić (52), koji je trenutačno u njemačkom zatvoru. Reljić je državljanin BiH, a spomenuti zločin, počinio je, s kako se sumnja sa 61-godišnjim državljaninom BiH, Srbije i Slovenije. On je u rujnu bio nedostupan, no u međuvremenu je nađen i uhićen. Ispitan je na ŽDO Velika Gorica, nakon čega je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici koji mu je odredio jednomjesečni istražni zavor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. Istovremeno je i protiv njega i protiv Reljića pokrenuta istraga te ih se sumnjiči za teški pokušaj ubojstva Gladovića.

Riječ je o događaju koji se zbio 6. srpnja 2005. oko 8 sati, kada su Reljić i 61-godišnjak došli do Gladovićevog stana u Ulici Vajdin Vijenac u Novom Zagrebu. Namjeravali su ga ubiti te su ga pričekali da izađe iz stana. On je izašao, a dvojac ga je potom nasilno ugurao u stan, nakon čega su ga, kako se sumnja, srušili na pod. Zatim su ga udarali rukama i nogama po tijelu, da bi potom, kako se sumnja Reljić iz automatskog pištolja ispalio hitac u Gladovića. Konkretnije pucao mu je u usta i teško ga je ozlijedio, te je vjerojatno pomislio da ga je ubio. Napadači su potom pobjegli, te su sa sobom ponijeli automatski pištolj, ali i Gladovićevu torbu s novcem i dokumentima.

Reljić je 2017. bio uhićen u BiH zbog sumnje da je bio dio razbojničke skupine koja je po RS počinila niz oružanih prepada na novčarske ustanove u BiH otuđivši ukupno oko milijun eura. Tijekom tog suđenja Reljić je bio svjedok pokajnik, a nakon što je u Srbiji po Interpolovoj tjeralici uhićen izručen je Njemačkoj. Tamo je tražen zbog ubojstva srbijansko-njemačke državljanke koja je u prosincu 2020. ubijena u Njemačkoj. Na mjestu tog ubojstva nađen je DNK koji se poklopio DNK nađenim na mjestu pokušaja ubojstva Gladovića, pa je ustanovljeno da je riječ o Reljiću, za kojeg se sumnja da je plaćeni ubojica.