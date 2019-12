Ugostitelj o Adventu u Zagrebu: 'Rizik je prevelik i mnogi su kolege na kraju razočarani'

Nikad blještaviji i s nikad bogatijom gastroponudom, zagrebački Advent ove godine izaziva i više kontroverzi nego ijedan dosad. I to od najma kućica, koje ugostitelji dobivaju iz druge ruke, u podnajam, do gužvi i nikad viših cijena. Koja se računica krije iza te zimske zagrebačke bajke, koju zamalo tri milijuna puta posjete sami Zagrepčani i koja generira potrošnju od pola milijarde, i je li sve nabujalo do krajnjih granica? Za zagrebačkog ugostitelja Marina Medaka, predsjednika Nezavisne udruge ugostitelja, koji i sam sudjeluje u adventskoj gastroponudi, najveća je turistička atrakcija našeg glavnog grada došla do točke kad se mora reći da na stari način više ne ide.

Inspirirao mnoge

– Sada ugostitelji snose 80 posto troškova organizacije Adventa, a sponzorstva i donacije Turističke zajednice Zagreba iznose svega 20%. To je neodrživo. Ljudi koji za najam daju sto tisuća, na lokacijama gdje rade tridesetak dana, moraju uprihodovati 300.000 kuna neto, i to bez PDV-a, da bi došli na nulu. Pojednostavnjeno, moraju prodati tristotinjak porcija kobasica i barem sto kuhanih vina dnevno. Tek nakon toga počinje zarada koja, po mojoj procjeni, iznosi između 30.000 i sto tisuća kuna. Oni koji znaju raditi, mogu to napraviti pod uvjetom da je zima blaga i da vrijeme služi kao proteklih godina. Ali, i tada iz adventske priče sa zaradom iziđe samo oko 70% kolega. Ostali su ili oko nule ili čak u minusu. U svakom slučaju, rizik je prevelik i mnogi su kolege na kraju razočarani – kaže Medak, koji napominje i kako da se većina prometa odvije do pred Božić.

Prije koju godinu je tako na šest lokacija, koje je držao, do 21. prosinca imao promet od oko 1,6 mil. kuna, a potom do 6. siječnja nepunih 200.000. Uz višegodišnje iskustvo sa zagrebačkim Adventom zaključuje kako je sadašnja gastropriča na duge staze neodrživa. Trenutačno se, hrana na svjetski poznatom Adventu, koji je inspirirao mnoge hrvatske gradove da organiziraju slične božićne sajmove, nudi u 230 kućica veličine šest do osam kvadrata. Za našeg sugovornika, apsolutno ih je previše. Idealno bi, kaže, bilo da su koncentrirane na manjem broju lokacija i da ih je 80 do najviše 130.

– Trebale bi biti veće, 20 kvadrata, neka najam bude i 200.000 kuna, ali takve bi zapošljavale osam ljudi umjesto dvoje-troje, kao što je slučaj sada. Kućice bi mogle biti kvalitetnije uređene, imati i kvalitetnije uređaje i bolje sanitarne standarde. Kada bi se, povrh svega, ugostiteljski dio ograničio na 3-4 lokacije u gradu, bilo bi lakše dovesti struju i vodu, a sve bi onda moglo biti u funkciji i u drugim prigodama, više puta u godini, a ne samo za Advent. To bi i estetski i sigurnosno bilo bolje. Naravno, najmoprimce bi ubuduće trebalo tražiti transparentno, na natječaju, a valjalo bi razmisliti i o bečkom modelu, gdje se za pojedinu lokaciju mogu natjecati samo ugostitelji koji i inače imaju restoran u tom dijelu grada – kazuje Medak.

Cijene, koje su po mnogima odletjele u nebo, nerado komentira. To ionako rješava potražnja i dok god za sarmu s nogu za 40-ak kuna ima kupaca, znači da toliko i “vrijedi”. Osobno bi, kaže, radije sjeo na toplo, u restoran, gdje se sarmu s pireom također može pojesti po toj cijeni.

Kvalitetne kobasice

Općenito su cijene na zagrebačkom Adventu 30% više nego prije tri godine. Fritule se sada prodaju po 20 kuna, hot dog je 15, ali s dodacima zna doći i do 55 kuna, kuhano vino je oko 15 kuna, burger od 30 do šezdesetak kuna, a popularne kranjske kobasice od 20 naviše. Jeftino nije, ali ni najskuplje. Na budimpeštanskom božićnom sajmu porcija kobasica doseže i astronomskih sto kuna.

– Treba reći da ugostitelji na zagrebačkom Adventu uglavnom nisu zbog visokog najma išli na štetu kvalitete. I to tvrdim. Pa pogledajte, nekad su dominirale kobasice, a sad se nude i ozbiljna, kompleksna jela. I ponuda kobasica je raznovrsnija, kvalitetna, ima ih od raznih vrsta mesa, bez aditiva i sl. – uvjerava Medak, koji smatra da bi adventsku gastropriču trebali pričati isključivo ugostitelji, a ne mesna industrija čiji predstavnici prigodu koriste za promociju svojih proizvoda.