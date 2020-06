Udruga 'Hrvatska za Život' organizira sportsko-rekreativni projekt: Kotizacije idu obiteljima za koje skrbe

Sportsko-rekreativni projekt "Utrka za Život" održava se u subotu, 20. lipnja, na zagrebačkom jezeru Bundek i na Savskom nasipu. Organizira ga udruga "Hrvatska za Život", a cilj je osvijestiti važnost svakog ljudskog života od njegova prirodnog začeća do prirodne smrti.

Start glavne utrke za odrasle je u 11 sati na jezeru Bundek (kod ljetne pozornice), a trči se Savskim nasipom do Savskog mosta i natrag sjevernom stranom nasipa do cilja na istoj poziciji na Bundeku, ukupno 6800 metara. Podizanje startnih brojeva i majica počinje u 9 sati te je tada moguće izvršiti prijavu, ali i ranije putem linka.

Kotizacija je 50 kuna, u što je uključena majica i okrjepa, a ostatak donacija usmjerava se prema tatama, mamama i bebama za koje se skrbi kroz udrugu "Hrvatska za Život".

Dječja utrka održat će se s početkom u 10 sati, u kategorijama od 0 do 3, 3 do 6 i 6 do 9 godina. Djeca će biti nagrađena prigodnim poklonima, a za njih nema kotizacija, već je moguće dati donaciju za pomoć majkama i djeci. Prijavnicu za dječju utrku možete pronaći ovdje.