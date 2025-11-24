Udar na JANAF samo alibi za nastavak uvoza ruske nafte

Mađarski MOL u četvrtak je poslao priopćenje u kojem stoji da se sa Slovnaftom obratio Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije jer “JANAF-ove prakse dodatno pojačavaju zabrinutost za sigurnost opskrbe vezanu za hrvatski dio naftovoda Adria”. U pismu stoji da je JANAF obavijestio MOL i Slovnaft kako će primiti sirovu naftu koja je već kupljena i planirana za isporuku samo ako se MOL i Slovnaft slože kupiti dodatne količine i ubaciti ih u JANAF-ov sustav kao “potisnu naftu”. Tvrtke tvrde da takve stavke nema u ugovoru, da JANAF to prije nije tražio, ali i da im nije mogao na vrijeme isporučiti najnoviju naručenu količinu.