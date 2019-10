Sukob vladajućih: Želi li povećati plaće, Plenković mora odustati od obećanja

Ulazimo u izbornu godinu koja tradicionalno dolazi i s različitim zahtjevima javnih i državnih službi. Političari državne i javne službenike i namještenike, osim kao zaposlenike, doživljavaju i kroz prizmu svoje čvrste izborne baze pa su u godini u kojoj ih čekaju izbori tradicionalno široke ruke. Ipak, ove su se godine zahtjevi sindikata oteli kontroli jer se traže povišice u stotinama kuna za gotovo sve skupine unutar 240.000 zaposlenika bez spomena racionalizacije broja zaposlenika i povećanja efikasnosti njihova rada. Kad bi Vlada poslušala sve sindikate koji prijete štrajkovima, morala bi osigurati novih 2,7 milijardi kuna troškova godišnje.

Premijer Andrej Plenković poljuljao se u ideji da smanji opću stopu PDV-a na 24 posto. To je bilo njegovo obećanje, ali njime gubi oko dvije milijarde kuna prihoda godišnje pa bi u slučaju da uvaži zahtjeve sindikata i smanji PDV morao pronaći novih 4,7 milijarde kuna poreznih prihoda. To je gotovo nemoguće ostvariti s obzirom na to da očekujemo rast manji od tri posto u 2020. godini. Zato Plenković mora donijeti političku odluku – ili će smanjiti PDV za sve građane ili će sindikatima dati povlastice koje traže. Treba pritom podsjetiti da je ova Vlada povećavala osnovicu nekoliko puta za ukupno 11,5 posto, što znači da su zaposlenici samo na toj osnovi dobili nekoliko stotina kuna povišice. Uvaži li im Vlada zahtjeve, prosječni zaposlenik državnog i javnog sektora dobit će dodatnih nekoliko stotina do 1000 kuna povišice.

HNS-ov politički prioritet

Da su plaće rasle 11 posto, ponovio je i na konferenciji za novinare premijer Plenković te tražio odgovornost prema proračunu. Ipak, na pitanje novinara o tome hoće li odustati od smanjenja opće stope PDV-a premijer je priznao da “o tome razmišlja”. U HDZ-u su posebno ljutiti na HNS, koji inzistira na povećanju plaća u obrazovanju, ne vodeći računa o potrebama drugih resora ni o fiskalnoj disciplini. Nakon “strelica” razmijenjenih “u offu”, koalicija se danas sastala u Banskim dvorima, no na sastanku se, tvrde sudionici, povećanje plaća nije spominjalo i jedina tema bio je ulazak Hrvatske u schengenski prostor. To ipak nije bio razlog da se stvari pred kamerama ne dovedu do usijanja pa su iz HNS-a starijem partneru i javno poslane poruke da bi, ne prihvati li šestpostotno povećanje učiteljskih plaća, mogli napustiti koaliciju.

– Središnji odbor HNS-a definirao je plaće u obrazovanju kao politički prioritet, jednako tako na Središnjem odboru smo donijeli odluku o ulasku u ovu koaliciju pa tako Središnji odbor može donijeti i odluku o izlasku iz koalicije – poručio je potpredsjednik te stranke Milorad Batinić. Njegov stranački kolega, potpredsjednik Vlade Štromar uvjeren je da će se rješenje naći i da će koalicija ipak izdržati do kraja mandata, no nakon koalicijskog sastanka stvari je ponovo zaoštrio šef HNS-a Ivan Vrdoljak. On je najavio da će ministrica znanosti Blaženka Divjak Vladi uputiti dva prijedloga koja bi trebala osigurati šestpostotni rast plaća u prosvjeti.

– Uže vodstvo stranke potvrdilo je odluke središnjih tijela da je reforma obrazovanja naša obaveza prema građanima i djeci. Dio reforme obrazovanja je i povećanje plaća za prosvjetne djelatnike i u prijedlogu rebalansa iz Ministarstva znanosti i obrazovanja bit će predloženo povećanje od dva posto. U prijedlogu proračuna za iduću godinu iz tog ministarstva bit će predloženo povećanje od četiri posto u dinamici koja će se uskladiti u Vladi – rekao je Vrdoljak nakon sastanka vladajuće koalicije.

Politička igra i kakofonija

Na poruke iz HDZ-ova dijela Vlade kako država nema novca za sve što traže sindikati te kako je u obrazovanje kroz reformu i modernizaciju škola zadnjih godina uloženo više nego u druge resore, šef HNS-a uzvraća kako je reforma obrazovanja dominantno financirana novcem EU te kako je na Hrvatskoj da osigura plaće. Na pitanje otkud novac odgovara – od rasta gospodarstva. Iako tvrdi da nije riječ o ultimatumu, jer se njegova stranka “nikada nije služila ultimatumima”, na pitanje hoće li ostati u koaliciji ako Vlada ne prihvati njihov zahtjev Vrdoljak je novinarima poručio da sami izvuku zaključak iz činjenice da je Središnji odbor HNS-a, koji je donio odluku o ulasku u koaliciju, sada odučio da je rast plaća učitelja politički prioritet i zatražio od ministrice da to predloži kroz rebalans i proračun za iduću godinu.

Takve izjave, pogotovu ona Milorada Batinića, zabrinule su premijera Andreja Plenkovića, koji je još u četvrtak “postrojio” ministre i zatražio od njih da se ne ponašaju kao sindikalisti, već da budu odgovorni prema proračunu. Premijer kaže i kako mu se ne sviđa kad netko o koalicijskih partnera daje izjave poput Batinićeve, a odbio je i poruku ovog HNS-ovca da mu se ne sviđa premijerova “statičnost”.

– Jesmo li mi bili statični oko Agrokora? – upitao je Plenković.

Problem je u tome što u kakofoniji i političkoj igri nitko ne spominje kome se daju povišice i jesu li ih zaslužili i koliko su potrebna njihova radna mjesta, a naročito nije li došlo vrijeme za otkaze nepotrebnima, a pristojne plaće vrijednima i kvalitetnima bez čijeg požrtvovnog rada sustav zaista ne bi mogao funkcionirati.

Sindikati traže 2,7 milijardi kuna 1,6 milijardi kuna u 2020. za povećanje osnovice plaće Država je svim zaposlenicima državnog sektora od rujna podigla osnovicu plaće za dodatna dva posto što će u idućoj godini donijeti oko 600 milijuna kuna novih troškova. Ipak, sindikati tek kreću u pregovore o novim povišicama za 2020. godinu. Namjeravali su tražiti najmanje tri posto što bi značilo najmanje milijardu kuna troška za proračun za isplatu većih plaća za oko 240.000 ljudi. 390 milijuna kuna dobili su doktori i sestre U pregovorima s ministrom Milanom Kujundžićem medicinske sestre i liječnici izborili su povišicu od 390 milijuna kuna. U prosjeku je bila riječ o povišici za oko 300 kuna za sestre i od 500 do 1000 kuna za liječnike. Ipak medicinske sestre i dalje nisu zadovoljne pa traže povećanje plaće za 25 posto. U tri godine plaće su zdravstvenom osoblju povećane za 18 posto u prosjeku pa se novi zahtjev neće uvažiti. 260-400 milijuna kuna teški su zahtjevi prosvjetara Učitelji i nastavnici traže povišicu od šest posto, ali kroz koeficijente. Koliko će to koštati, nije poznato jer su u HNS-u koji prijeti raskidom koalicije ako se prosvjetarima ne povećaju plaće kažu da će to koštati 260 milijuna kuna, dok je Vladina računica da bi povećanje od šest posto proračunu donijelo oko 400 milijuna kuna dodatnih troškova. HNS sad traži i ubrzanje isplate povišice. 10 milijuna kuna za 1600 pravosudnih policajaca Policajci u pravosuđu koji često rade kao zatvorski čuvari primaju prosječnu plaću oko 4400 kuna mjesečno. Sada su od ministra zatražili 12 posto povišice čime bi dobili oko 550 kuna veća primanja mjesečno. Traže i da im se plaćaju prekovremeni sati te poboljšaju radni uvjeti, od opreme do sigurnosti u samim zatvorima. Za sve to bilo bi potrebno manje od 20 milijuna kuna godišnje. 300 milijuna kuna koštale bi povišice većini policajaca Sindikat policije traži da prosječna plaća policajca iznosi najmanje 6500 kuna, a to znači da bi čak polovica od 25 tisuća policajaca trebala dobiti povišicu od 2000 kuna mjesečno. Taj bi zahtjev policajaca stajao 300 milijuna kuna godišnje, a u policiju se mora dodatno uložiti kroz bolju opremu, naoružanost, plaćanje svih dodataka i, naravno, nova zapošljavanja jer trenutačno manjka policajaca.

Zagrebačkim učiteljima 800 kuna veće plaće Do 15. listopada za 700 učitelja koji rade u produženom boravku i profesorima tjelesnog odgoja koji rade vikendom u školskim dvoranama bit će isplaćene plaće za rujan uvećane za oko 800 do tisuću kuna. Takvu povišicu dobit će samo oni učitelji čija se plaća isplaćuje iz proračuna Grada Zagreba, i to odlukom gradonačelnika Milana Bandića. Hoće li to stvoriti probleme u zbornicama, pitamo gradskog pročelnika Ivicu Lovrića. – Nas zanima samo da će 700 profesora od ovog mjeseca imati veću plaću. Ostalo neka brine one koji isplaćuju plaću iz državne blagajne – kazao je Lovrić. (Lana Kovačević)

VIDEO Milorad Pupovac o tome ostaje li SDSS u Vladi: