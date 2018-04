Učenicima zbog hlača iznad koljena neopravdani sat

Sloboda odijevanja, ali u granicama pristojnosti i primjerenosti ustanove koju pohađaju – pravilo je to koje je već nekoliko godina bez promjene istaknuto u sadržaju kućnog reda srednje Ekonomske škole u Velikoj Gorici. No na pravilo, uvriježeno i u svim ostalim školskim ustanovama, kao i na brojnim radnim mjestima, škole moraju podsjećati gotovo sa svakom novom generacijom učenika. Štoviše, ne trebaju podsjećati smo učenike već i njihove roditelje.Zato su na zidovima srednje Ekonomske škole ovih dana osvanule fotografije s primjerima primjerenog i neprimjerenog odijevanja za učenike i učenice, zbog čega su negodovali roditelji srednjoškolaca. Naime, učenice u školu ne mogu u majicama na bretelice ili pak haljinama i suknjama iznad koljena, dok učenici u škole ne mogu dolaziti u kratkim hlačicama za plažu, kao ni u bermudama koje su iznad koljena.

I dok je to standard kojem se ne treba čuditi i koji je uvriježen i u brojnim tvrtkama u kojima će i učenici spomenute škole, kako to kaže ravnateljica Vesna Brkljačić, jednog dana raditi, standard isključuje i nošenje japanki. A to je učenicima Ekonomske škole ipak dopušteno kako bi, poručuju u školi, odaslali poruku da mladima ipak treba dati kreativnost u odijevanju.

– Japanke nisu standard, ali smo ih ipak dopustili, nećemo zbog njih kažnjavati učenike – poručila je ravnateljica Ekonomske škole nakon što su nas o primjerima primjerenog odijevanja obavijestili roditelji velikogoričkih srednjoškolaca.Naime, učenike koji prekrše pravila odijevanja profesori šalju kućama uz – neopravdane sate.– Jesmo, poslali smo kućama učenike koji se nisu pridržavali kućnog reda i zbog toga smo još jednom slikama na zidu podsjetili na pravila koja su u školi prisutna više godina – kaže ravnateljica Brkljačić. Napominje da školskim djelatnicima, s obzirom na to da su učenici upoznati s kućnim redom, nije jasno zašto ga se ne pridržavaju i zašto gotovo svako proljeće krše pravila. Do te mjere da u školi čak pomišljaju kako pojedini učenici neprikladnom odjećom zapravo koriste priliku kako bi izbjegli nastavu.

Ipak, ravnateljica poručuje da ne planiraju uvoditi uniforme kako bi učenicima ostavili prostor da sami definiraju što će i kako nositi.

– No pravila i red moraju se poštovati – zaključila je Brkljačić.