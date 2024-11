Ubojstvo u Srbiji: Suprug se sukobio sa susjedima, a onda je njegova supruga uzela nož i napala ih

Žarko Korač, potpredsjednik vlade za vrijeme Đinđića

'Srbija je danas potpuna autokracija. On radi jednu stvar koju nitko nije radio na prostoru naše regije'

To nikada nisam zabravio. To je bila jako prijateljska gesta. U ime hrvatske Vlade ponudio je pomoć Srbiji i to mu nisam zaboravio. On je čovjek koji će svakako željeti bolju Srbiju, a ja bih rekao i drukčiju Srbiju. I ako će htjeti bolju Srbiju, u tome je u pravu, govori Žarko Korač