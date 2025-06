Ubojstva sve brutalnija, a motivi sve banalniji: Mladića sumnjiče da je očuha namjerno ubio – bagerom?

Splitska policija istražuje što se točno dogodilo tijekom subote u Seocima kraj Omiša, a prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je 22-godišnjak, ubio očuha – bagerom. Sumnja se da je mladić upravljao bagerom i njime namjerno pregazio očuha. Tijekom subote je priveden i policija provodi kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg će pokušati dokučiti što se točno i kako dogodilo. O tom što utvrde, ovisit će i što će napisati u kaznenoj prijavi protiv 22-godišnjaka, odnosno hoće li ga prijaviti za ubojstvo, teško ubojstvo ili prouzročenje smrti iz nehaja. Uglavnom, kada policija završi svoj dio posla, 22-godišnjak će biti doveden na ŽDO Split radi ispitivanja, a nakon toga mu vjerojatno slijedi i određivanje istražnog zatvora.

Pune ruke posla imala je i zagrebačka policija, koja istražuje smrt žene koja je danas u 8.40 pala s balkona stambene zgrade u zagrebačkom naselju Prečko. Žena je na mjestu preminula, a u zagrebačkoj policiji kažu da se sve okolnosti tog događaja utvrđuju, pa još nije jasno je li riječ o nesreći, samoubojstvu ili ubojstvu. Inače, prema podacima MUP-a, u prvih pet mjeseci ove godine dogodilo se 14 ubojstva, što je isto kao i u prvih pet mjeseci 2024. godine. Lani se dogodilo ukupno 37 ubojstava i sva su razriješena, no lani je bilo 14 ubojstava više no 2023., što je povećanje od 60 posto. U proteklih mjesec dana dogodila su se i dva šokantna ubojstva. Na zagrebačkom Markuševcu likvidirani su Andrea K. i Marijan C. Zagrebačka policija je nakon četiri dana uhitila Matiju M., kojeg sumnjiči za dvostruko ubojstvo, i Frana R., kojeg sumnjiči da mu je u tome pomogao.

Koji dan poslije uhićen je i Andrej B., bivši suprug ubijene žene, kojeg se sumnjiči da je Matiju M. potaknuo da počini likvidacije. To dvostruko ubojstvo, zbog načina na koje je počinjeno – žrtve su izrešetane u vozilu, a Matija M. je nakon toga otišao na posao u Počasno-zaštitnu bojnu – šokiralo je javnost. Ništa manje šokantno nije bilo ni ubojstvo 39-godišnjeg Čeha, za koje se sumnjiči 51-godišnji Slovak. To se ubojstvo dogodilo na pučini, nakon čega je osumnjičeni Slovak, u pokušaju da ga prikrije, sakrio brod s kojeg je prethodno u more bacio tijelo 39-godišnjaka. U oba slučaja osumnjičenici su prijavljeni za teško ubojstvo, a i policiju i društvo trebalo bi zabrinuti što su ubojstva po načinu počinjenja sve brutalnija, dok su motivi za njihovo počinjenje sve češće – banalni.