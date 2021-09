Otac osumnjičen za ubojstvo svoje troje djece prebačen u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče

Harold Kopitz (56), Austrijanac s hrvatskom adresom, koji se sumnjiči za ubojstvo svoje troje djece, prebačen je u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Iako se očekivalo da će danas biti otpušten iz KBC Sestre Milosrdnice, to se nije dogodilo, a iz bolnice su priopćili i zašto.

- Muška osoba dovedena u KBC Sestre milosrdnice u pratnji policije u noći 25. rujna 2021. upućena je na daljnju obradu u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče danas u kasnim popodnevnim satima - izvijestio je ravnatelj KBC Sestre milosrdnice, prof. dr. sc. Davor Vagić.

Ranije je ravnatelj Vagić otkrio da pacijent nije životno ugrožen.

- Pod konstantnim je nadzorom policije. Sve životne funkcije pacijenta su stabilne. Prije otpuštanja pacijenta iz bolnice i preuzimanja u daljnje postupanje policije, obavit će se dodatne pretrage zdravstvenog stanja pacijenta - naveo je prof. Vagić.

VIDEO Strašan zločin u Zagrebu: Otac ugušio troje djece, pa si pokušao oduzeti život

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Procjena ubrojivosti

O rezultatima dodatnih pretraga očito ovisi kad će Kopitz biti otpušten iz bolnice, a te dodatne pretrage vjerojatno uključuju i procjenu njegove ubrojivosti. Je li trenutačno ubrojiv ili nije, važno je zbog početka istrage, jer ako se procijeni da nije, vjerojatno će biti smješten u Bolnicu za osobe lišene slobode (BOLS), a ne u Remetinec. Jer gotovo je sigurno da će tužiteljstvo tražiti da mu se odredi istražni zatvor. Tereti ga se za trostruko teško ubojstvo jer je, kako se sumnja, ubio svoje troje djece, blizance u dobi od sedam godina i dječaka u dobi od četiri godine. Pokušao je ubiti i sebe, no u tome nije uspio.

Uglavnom, zločin koji je počinio jedan je od najgrozomornijih u Hrvatskoj zadnjih godina, a nakon što mu zdravstveno stanje bude zadovoljavajuće policija, koja ga sada čuva, će ga uhititi. Procedura je takva da mu slijedi ispitivanje u policiji, pa na tužiteljstvu, a zatim vrlo vjerojatno dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Kopitz može izabrati da se brani šutnjom, a može barem pokušati u svojoj obrani objasniti nepojmljiv zločin. U međuvremenu, dok on u bolnici čeka da liječnici procijene da ga se može predati u ruke policiji, provode se očevidi i vještačenja.

FOTO Očevid nakon ubojstva djece

Psihijatrijsko vještačenje

Tijela djece su nakon očevida iz stana u zagrebačkim Mlinovima prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, kako bi se utvrdilo kada su točno i kako umrli. Treba se utvrditi i čime se Kopitz pokušao, kako se sumnja, otrovati. Toksikološkim vještačenjem pokušat će se utvrditi i je li u vrijeme zločina u tijelu imao alkohola ili narkotika.

Sigurno će ga se i psihijatrijski vještačiti kao bi se po strukturi njegove ličnosti pokušao dokučiti motiv nepojmljivog zločina. Policija je tijekom očevida iz stana izuzela sve korisne tragove koji im mogu pomoći u slaganju stravičnog mozaika ovog zločina, koji je šokirao ne samo hrvatsku već i austrijsku javnost. O zločinu koji je Kopitz, kako se sumnja, počinio izvijestili su austrijski, ali i brojni svjetski mediji.

Dosad jedna presuda na 50 godina zatvora

Za zločin za koji se sumnja da je Kopitz počinio u Hrvatskoj je zapriječena kazna do 50 godina zatvora. To je maksimalna kazna koja je do sada u Hrvatskoj izrečena samo jednom i ta je kazna još uvijek nepravomoćna. U veljači ove godine na maksimalnih 50 godina na Županijskom sudu u Splitu osuđen Luka Juretić (26) koji je batom za meso 2019. zatukao dvoje svojih susjeda u Solinu. Austrija, za razliku od Hrvatske, ima kaznu doživotnog zatvora koja se na tamošnjim sudovima izriče za najgrozomornije zločine.

No iako je Kopitz Austrijanac, njegova matična zemlja gotovo sigurno neće tražiti da im Hrvatska ustupi postupak, a još manje je vjerojatno da će u nekom trenutku zatražiti njegovo izručenje. Za niti jednu od tih stvari objektivno nema ni razloga. Zločin je počinjen na teritoriju Hrvatske, a Kopitz je imao hrvatsku adresu. Osim toga ne bi bio prvi stranac kojem je u Hrvatskoj suđeno, te koji je osuđen zbog ubojstva. Posljednji takav bio je Britanac Douglas Cane koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog ubojstva i pokušaja ubojstva svojih sunarodnjaka na Zrću u lipnju 2018.