U Vučedolu su izmislili  stočarstvo i prvi su u  Europi obrađivali zemlju

U novom broju jednog od najutjecajnijih svjetskih znanstvenih časopisa Nature bit će objavljen rad o genetskoj strukturi prapovijesnih populacija jugoistočne Europe – The genomic history of southeastern Europe. Riječ je o do sada možda i najznačajnijoj takvoj studiji vezanoj za ovaj dio Europe koja čak mijenja i povijest ovih prostora.

Upravo je na ovom području, prema novom radu, došlo do prvog doticaja lovaca skupljača i prvih zemljoradnika. Također, upravo su u naše krajeve stigli prvi zemljoradnici iz Anatolije koji će je proširiti i na ostatak Europe, sve do njezina sjevera. Doista, jugoistok Europe, odnosno naši krajevi, žila su kucavica dolaska obrađivanja zemlje u Europu. I to se sve događalo dvije tisuće godina prije nego što se do sada mislilo.

Sažeto, zemljoradnja se u Europi pojavila sredinom 7. tisućljeća pr. Kr. te je povezana s migrantima iz Anatolije koji su se najprije nastanili na jugoistoku Europe prije negoli su se proširili njezinim ostalim dijelovima.

Da bi se ovi procesi bolje razumjeli, analiziralo se ostatke 225 osoba koje su živjele na jugoistoku Europe i okolnim regijama između 12.000. i 500. godine pr. Kr. Studija pokazuje kako su prvi zemljoradnici sjeverne i zapadne Europe stigli upravo s jugoistoka, ali ispočetka bez ozbiljnijeg miješanja s postojećim stanovništvom koje su činili lovci sakupljači.

Utvrđuje se i još jedna iznimno važna povijesna činjenica, a to je kako je jugoistočna Europa nastavila biti vezom između Istoka i Zapada i nakon dolaska zemljoradnika.

