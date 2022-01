U velikogoričkom skloništu u deset dana zbrinuli 29 napuštenih pasa, među njima je 25 štenadi

Zakon o zaštiti životinja već odavno propisao je obvezu čipiranja pasa, ali i kontrolu te obveze, propisao je i obvezu zbrinjavanja psećeg potomstva. Lokalne zajednice pozivale su i još uvijek pozivaju vlasnike da kastriraju svoje pse, neke to i u potpunosti financiraju ili barem sufinanciraju. Unatoš svemu napuštenih je pasa svakim danom sve više.

U samo nekoliko dana u Skloništu za životinje Velika Gorica prihvatili su 29 napuštenih pasa. Među njima su odrasli psi, kujice sa štencima i štenad koja je pronađena bez svojih mama. U jednoj od hladnijih noći proteklog tjedna u središtu Velike Gorice ostavljena je kutija i u njoj šest malenih siročića. Pronađeni su već mokri i promrzli. I ovaj tjedan djelatnici skloništa počeli su s pronalaženjem ostavljenih pasa. U skloništu su zbrinuta još četiri ostavljena šteneta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– U 10 dana ove godine 25 štenaca je ušlo u sklonište i još četiri odrasla psa. Kolegica je uzela četiri, jer premali su i neće to biti dobro, jedni dragi udomitelji dvoje, a istovremeno su nađena još četiri. Sklonište je ledeno, minusi su, ne može se to ugrijati dovoljno. Ako smo ikad trebali udomitelje, to je sad. Nadamo se da će svi preživjeti. Molimo vas dijelite, jer mi smo bez riječi – napisali su volonteri udruge Sigurna kućica u objavi na Facebook stranici.

Za privremeni smještaj pasa, ali i udomljavanje, možete im se javiti na FB, mobitel 099/21-21-749, a možete se javiti i u Sklonište u Jagodnom, 095/40-00-567.