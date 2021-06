Jedna županija u petak i subotu organizira cijepljenje bez naručivanja

U Varaždinskoj županiji će u petak biti dan otvorenog cijepljenja cjepivom Pfizer, pa svi zainteresirani građani mogu doći na punkt i cijepiti se bez da su prethodno naručeni. Radno vrijeme punkta bit će od 8 do 18 sati, izvijestio je Stožer Civilne zaštite Varaždinske županije. U subotu, 12. lipnja bit će organiziran dan otvorenog cijepljenja cjepivom AstraZeneca, pa bez prethodnog naručivanja mogu doći građani koji se žele cijepiti tim cjepivom. Punkt će biti otvoren od 8 do 13 sati.

U Međimurskoj županiji svi oni koji se žele cijepiti, a nisu prijavljeni putem platforme ili još uvijek nisu dobili poziv za cijepljenje, mogu to učiniti svaki radni dan od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije i od 13 do 18 sati u trijažnoj garaži Županijske bolnice Čakovec cjepivom Pfizera ili AstraZenece.

