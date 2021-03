U utrku za gradonačelnika Zagreba ide i poznati analitičar Ivica Relković

Zagreb dobiva još jednog kandidata za gradonačelnika. Kako doznajemo, svoju kandidaturu u nedjelju će istaknuti i politički analitičar te savjetnik stranke Centar, Ivica Relković.

On je do sada uglavnom analizirao druge i pomagao svojim savjetima drugim kandidatima, a što radi i ovoga puta jer savjetuje Davora Štimca u Rijeci, no sada se odlučio i sam okušati te ući u bitku za prvog čovjeka Zagreba.

Kaže kako se ne zamara rezultatom, ključna stvar mu je, ističe, da nametne bitne i važne teme u kampanji, što dosad nije primijetio da radi niti jedan od njegovih budućih protukandidata.

– Nadam se da su kandidature najavili svi uobičajeni kandidati i da je biračko tijelo razgrabljeno, pa sam kao analitičar odlučio ući na predizborni teren i kao igrač. Vidim da se u zagrebačkoj kampanji ne otvara nijedna ključna tema na ozbiljan način. Moj cilj je otvaranje tema o kojima drugi kandidati vode površnu raspravu nedostojnu glavnog i najvećeg grada u Hrvatskoj. Važnije mi je da se u kampanji za grad Zagreb otvore ključne teme, nego da se osobno opterećujem ikakvim rejtingom, o čemu moraju brinuti uobičajeni kandidati. No, da ne bi ostalo na pitanjima koje ja kao analitičar namećem drugima, ponudit ću za svaku od tih ključnih tema konkretniji odgovor negoli je to u dosadašnjem tijeku pretkampanje ponudio ijedan od uobičajenih kandidata. Jesu li ta rješenja prihvatljiva ili neprihvatljiva biračima, neka sami reagiraju – rekao nam je Relković.

Zanimljivo je da je Relković ovoga puta i sam savjetuje neke od nezavisnih kandidata poput Davor Štimca u Rijeci. Međutim, u njegovom stožeru ne smatraju da je to išta neobično obzirom da se i drugi kandidati za gradonačelnike uvijek međusobno potpomažu.

Ključno mu je, kaže, da želi glasove onih koji grad Zagreb žele vidjeti kao metropolu.

Stranka Centar nije dosad istaknula svog kandidata za gradonačelnika Zagreba te će biti zanimljivo vidjeti hoće li Relković postati njihov kandidat. U stranci Centar su nam pak rekli da Ivica Relković, budući da nije član stranke, ima punu autonomiju kreiranja svoje atipične kandidature koju će sa zanimanjem pratiti.

VIDEO Ivica Relković: ZDS se ne smije nalaziti u statutima. Narod od toga treba otklon