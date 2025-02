U Splitu prosvjed u 'pet do podne' zbog uklanjanja spomenika: 'To je nasilni čin Puljka, bez imalo poštovanja'

Uklanjanje štandarca iz Splita pokrenulo je mnoge polemike. Postolje i jarbol odneseni su na novu lokaciju, a za sve se propitivala i policija kojoj je autor instalacije Kuzma Kovačić prijavio uništenje i oštećenje tuđe stvari. On je sinoć stigao na Pjacu sa suprugom i bespomoćno promatrao kako se miče njegovo djelo. Podsjetimo, sve je to naredio gradonačelnik Splita Ivica Puljak koji je rekao da se demontaža štandarca opravdana jer se traži brisanje datuma oslobođenja Splita 1944. godine.

Zbog cijele te situacije društvenim se mrežama jučer širila poruka poziva na mirni prosvjed. Reagirala je i Koordinacija braniteljskih udruga grada Splita. Kažu kako je gradonačelnik Ivica Puljak ostvario je svoj nerazumni i štetni plan.

'Ovaj nasilni čin, proveden bez prethodne javne rasprave, bez konzultacija s autorom i bez ikakvog poštovanja prema Splićanima koji su spomenik financirali i prihvatili kao dio identiteta našega grada, pokazuje nezabilježenu samovolju u političkom životu Splita', poručuju branitelji, prenosi Dalmatinski portal.

Tomislav Šuta, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita, pozvao je građane da mu se pridruže na mirnom prosvjedu zbog uklanjanja spomenika Kuzme Kovačića. - Pridružite nam se ove nedjelje, pet minuta do podne, na mirnom prosvjedu na Pjaci, na kojem će građani Splita paljenjem svijeća iskazati nezadovoljstvo nezapamćenim činom nasilja nad jednim od simbola grada Splita, prenosi Dalmacija danas.

>>FOTO Kovačić bespomoćan, čuva svoj kip kojeg Split miče, mrežama kruži poziv na prosvjed: 'Ovo je nasilje Puljka nad simbolom grada'>>