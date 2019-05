U Singapuru predstavljena hrvatska ponuda luksuznog turizma

Hrvatska turistička zajednica u suradnji s turističkim zajednicama Španjolske, Francuske, Katalonije, Monaca i grada Zagreba predstavlja ponudu luksuznog turizma na prestižnom Mediterranean Luxeu u Singapuru u vrijeme trajanja sajma luksuznog turizma International Luxury Travel Mart. Riječ je posebnoj prezentaciji luksuznih proizvoda, odnosno ponude luksuznog turizma određenih destinacija koja je okupila više od 80 inozemnih kupaca i poslovnih subjekata.

„Luksuzni turizam je turizam dodatne vrijednosti, a prisustvo Hrvatske na jednom ovakvom događanju koje je u potpunosti posvećeno ovom vidu turističke ponude potvrđuje našu raznolikost i bogatstvo. Vjerujem u potencijale daljnjeg razvoja ovog segmenta ponude jer naša zemlja obiluje unikatnim lokalitetima i doživljajima koji, uz već prisutnu vrhunsku smještajnu ponudu, mogu biti nositelji hrvatskog luksuznog turizma“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako je ovo nastavak aktivnosti koje za cilj imaju privlačenje gostiju s dalekih istočnih tržišta.

Foto: HTZ

Mediterranean Luxe za cilj ima promicanje turističkog sektora mediteranske regije te informiranje turoperatora i ostalih posjetitelja o novostima iz segmenta ponude luksuznog turizma. Uz prezentacije ponude luksuznog turizma program je uključivao i prezentaciju gastronomske ponude destinacija koje su sudjelovale na događanju pa se tako Hrvatska predstavila s fužima s tartufima, fritulama i biranim likerima.

Organizaciju Mediterranean Luxe pokrenule su turističke organizacije Katalonije i Monaca, odnosno globalno prepoznata agencija Kuoni koja je pripremila dva programa luksuznog putovanja koji uključuju sve destinacije koje sudjeluju na ovogodišnjem događanju. Prvi program putovanja uključuje polazak iz Monaca prema talijanskim gradovima Milanu i Veneciji, a nakon čega se kreće prema Hrvatskoj i glavnom gradu Zagrebu. Drugi program uključuje Valenciju i Barcelonu te obilazak francuskih gradova kao što su Montpellier, Marseilles i Nice, a putovanje završava u Monacu.

Foto: HTZ

„Glavni grad Hrvatske kao predvodnik trendova u našoj zemlji predstavlja svoju luksuznu ponudu i iznimno nam je drago da se nalazimo u renomiranom društvu svjetskih nositelja luksuznog turizma. Čast nam je da smo dio programa agencije Kuoni te da će ovaj segment zagrebačke ponude biti predstavljen azijskom tržištu koje bilježi značajan porast dolazaka i noćenja u Zagrebu. Naime, još 2015. godine države Malezija, Singapur, Filipini bile su na 19. mjestu po ostvarenim rezultatima, dok su 2018. godine zauzele 9. mjesto, što pokazuje rastući interes za naš grad“, izjavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Na navedenom događanju od inozemnih predstavnika sudjelovali su turistički subjekti Turkish Airlines, Kuoni, AVIS, Rail Europe, The Leading Hotels of The World i Mango PR.