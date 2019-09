U sandučić ubačena zastrašujuća prijetnja: 'Zalaje li samo još jednom, ostat ćeš bez đukele i zuba'

Noina Arka objavila je na Facebooku prijetnju koju je primio vlasnik psa u kojoj stoji 'Zalaje li još "1" puta, samo 1 puta ta đukela na moje dijete ostat ćeš bez đukele i zuba, seljačino', te su naveli kako je podnesena prijava policiji protiv autora poruke.

Status su nazvali 'Prijetnja "krasnog" susjeda "đukeli i vlasniku ako đukela još jednom zalaje na njegovo dijete!!!"

- Autoru poruke poručujemo da je učinjena prijava policiji. Ostvari li svoj bolesni naum po Kaznenom zakonu (članak 205. stavak 1.) prijeti mu do godine dana zatvora zbog ubojstva psa, a kazna će mu biti uvećana zbog prijetnji vlasniku. Da ste normalan susjed, tada bi pozvonili vlasniku psa na vrata, porazgovarali, rekli što vas muči. No normalan očito niste jer vašim doseljenjem u ulicu zagadili ste dobrosusjedsku atmosferu, a vaš vokabular, vaše prijetnje i razlog za prijetnje govore o vama dovoljno (i previše), navodi se u statusu.

Noina arka navodi svima koji čitaju tekst kako je to prijetnja koju je susjed ubacio u poštanski sandučić vlasnika psa.

- Svima vama koji čitate ovaj tekst: ovo je prijetnja koju je „krasni“ susjed ubacio u poštanski sandučić vlasnika jednog dobroćudnog psa jer, zamislite, kada djeca prolaze kraj njegovog vrta i vide ga u vrtu onda ga draže, a on ... on zalaje. Ne čita im Pipi Dugu Čarapu, ne pjeva im balade, ne pleše im balet nego, sram ga bilo, on zalaje. Pri tome zalaje iz vlastitog dvorišta, iza vrtne ograde, nikoga ne ugrožava, nikoga ne napada - ističu.

- Pas voli djecu, dođe mu i mali susjed u goste pa ga izljubi i izgrli. Devet godina koliko pas živi na ovoj adresi nikada nije nikome smetao, ali evo našao se novodoseljeni susjed iz pakla, a time dobroćudan pas postaje "đukela“, vlasnik psa postaje "seljačina koja će izgubiti sve zube“.... jer pas više niti jedan jedini put ne smije zalajati na njegovo dijete. Pa sada zaključite tko je ovdje "đukela“ i "seljačina“ - piše Noina arka.