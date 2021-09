U prvi razred kreće 36.900 učenika, a s radom počinju i tri nove škole

S današnjim danom u školske klupe diljem Hrvatske vratilo se 313 tisuća učenika osnovnih i 143.200 učenika srednjih škola.

Nova školska godina, kao i svaka do sada, posebno je uzbudljiva prvašićima koji tek kreću na obrazovno putovanje – a ove ih je godine, nažalost, najmanje. Prema prvim procjenama, prve će razrede osnovnih škola pohađati više od 36.900 učenika, a točan broj ovogodišnjih prvašića bit će poznat tek krajem rujna kada ih sve škole uvedu u e-maticu. Samo za usporedbu, prošle školske godine u cijeloj zemlji bilo je 37.150 prvašića, a školske 2019./2020. godine 38.620.

Svi će učenici, u sad već trećoj po redu pandemijskoj školskoj godini, nastavu pohađati fizički – dakle u školi, a cilj je nastavu u učionicama održati kroz cijelu nastavnu godinu. Intervenirat će se, kako je to kazao i sam ministar obrazovanja Radovan Fuchs, tek bude li zdravstvena situacija išla u smjeru izrazitog pogoršanja među učeničkom populacijom, a i tada će vrijediti pravilo koje se primjenjivalo do sada, a prema kojem će lokalna zajednica ovisno o epidemiološkoj slici definirati koji se model nastave primjenjuje u školama na nekom području. Ove godine mijenja se i pravilo prema kojem se učenici šalju u izolaciju zbog pojave COVID-19 u određenom razredu – dakle u izolaciju će ići učenici koji sjede u neposrednoj blizini zaraženog, ali ne i cijeli razred. Za takav model od ove školske godine odlučili su se i u Beču.

Ako učenici u samoizolaciji provedu 14 dana, vrijedi pravilo da u tom razdoblju za njih nema brojčanog ocjenjivanja, ono će se provoditi samo u slučaju da učenik ima nastavu na daljinu dulje od spomenuta dva tjedna. Ove godine roditelji će za razliku od prethodne moći konačno doći u školu na informacije i roditeljske sastanke. Održavanje nastave u učionicama odvija se kao i lani – uz nošenje zaštitnih maski.

Pravilo nošenja maski ne vrijedi za učenike od I. do IV. razreda osnovnih škola, već za starije osnovnoškolce (od V. do VIII. razreda) i srednjoškolce, i to samo ako se u učionicama ne može osigurati dovoljan razmak – u osnovnim školama razmak mora biti 1,5 metara, a u srednjim 2 metra da bi učenici mogli skinuti maske. Naravno, pravilo nošenja maski odnosi se i na nastavnike, profesore i učitelje. Naime, što se tiče procijepljenosti, najviše profesora cijepljeno je u gimnazijama – 60 posto, a cijepljenih učitelja i nastavnika je 58 posto.

Ove školske godine povećava se i broj škola, a nove osnovne škole koje počinju s radom su: osnovna škola Epoha u Zagrebu, Waldorfska škola u Osijeku i privatna osnovna Aspalathos međunarodna škola u Splitu.

– U školskoj godini 2020./2021. osnovnoškolski odgoj i obrazovanje izvodili su se u 920, a ove školske godine izvodit će se u 923 ustanove s redovitim programima i programima za djecu s teškoćama u razvoju – poručili su iz Ministarstva obrazovanja.

Da treba učiniti sve da djeca što više vremena provedu u školi, poručila je i Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

– Svoj djeci želim puno radosti u učenju i druženju s vršnjacima u novoj školskoj godini – kazala je.