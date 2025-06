VIDEO U potresu deseci ozlijeđenih, poginula djevojčica. Pogledajte kako je izgledao trenutak kada se zatreslo tursko tlo

Snažan potres magnitude 5,8 po Richteru zatresao je Tursku u ranim jutarnjim satima. Zabilježen je na području otočja Dodekanez u Egejskom moru i Turske, a epicentar je bio udaljen 17 kilometara od Marmarisa u Turskoj, javlja EMSC.

Kako piše portal Yeni Ankara, poginula je 14-godišnja djevojčica, a ukupno je 69 osoba ozlijeđeno u potresu. - Zbog panike uslijed skakanja s visine, ozlijeđeno je 69 naših građana, od kojih je 14 zbrinuto na licu mjesta - kazao je turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya.

Prema prvim procjenama, nije zabilježena šteta u naseljenim područjima, no podrhtavanje se osjetilo diljem južne Grčke, zapadne Turske i obalnih područja uz Egejsko more. Evo kako je izgledao trenutak kada se zatreslo tursko tlo.

A 6.2M earthquake struck the Dodecanese Islands-Turkey border on June 2, 2025, at 23:17 UTC, 18km from Rhodes, depth 10km. No major damage or casualties reported. Tremors felt in Turkey, Greece, Egypt. Emergency services on alert.#deprem #σεισμός #sismo pic.twitter.com/fI1Cmc0uFZ