U ponedjeljak se pušta u promet pruga Žabno – Gradec

Pruga Sveti Ivan Žabno – Gradec, prva novoizgrađena pruga u Hrvatskoj nakon 52 godine, bit će svečano puštena u promet u ponedjeljak 16. prosinca.

Otvaranju te 12,2 kilometra pruge bit će nazočan i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković. Svečanost će započeti na željezničkom kolodvoru Sv. Ivan Žabno, odakle će se uzvanici uputiti na prvu vožnju vlakom do Gradeca i natrag.

Puštanjem u promet pruge Gradec – Žabno putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba skratit će se za 50 minuta sa sadašnja dva sata. Prugu je izgradio španjolsko-njemački konzorcij Comsa i Wiebe.

Vrijednost cijeloga projekta, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Kohezijskog fonda, iznosi 258 milijuna kuna.

Radovi na gradnji pruge počeli su u rujnu 2017., a rok završetka bio je studeni 2017., no završeni su šest-sedam mjeseci nakon tog roka.

I to zbog arheoloških nalazišta koja su otkrivena, a graditelji su imali i peh s kolodvorskom zgradom u Žabnom koja se srušila kod su je počeli uređivati. Nova zgrada projektirana je i sagrađena u godinu dana.

Jednokolosiječna pruga Gradec – Žabno projektirana je za maksimalnu brzinu od 120 kilometara na sat, osim zavoja kod Gradeca gdje je brzina ograničena na 100 km/h. No u probnom razdoblju vlakovi će tom prugom voziti maksimalno 80 km/h. Pruga nije elektrificirana, no postoji mogućnost i za to.

Prva ideja o izgradnji pruge koja će skratiti putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba datira iz 1990. godine, a iznio ju je tadašnji saborski zastupnik Stjepan Sulimanec. Projekt se počeo pripremati još 2002., lokacijska dozvola izdana je 2007., a građevinska 2009.