U petak ćemo na Pečatu gledati pozitivnu BiH. Nakon toga opet 'staro nenormalno'

U boljim epidemiološkim, ali u lošijim geopolitičkim i mikropolitičkim okolnostima pripremamo ovogodišnji Večernjakov pečat.

U petak ćemo 21. put izabrati Osobu godine u BiH, ali i dobitnike u brojnim kategorijama, živi dokaz da i u ovako kompliciranoj, nefunkcionalnoj i problemima opterećenoj zemlji ima onih uspješnih, svjetski dokazanih, ali, nadasve, humanih ljudi. I to ne malo. Svake se godine iznova iznenadim koliko je takvih pojedinaca, udruga, poduzeća, klubova u BiH.

A još više me se dojmi koliko je njih koji su rođeni ili podrijetlom iz BiH, a izgradili su karijere u inozemstvu te svojim znanjem i radom doprinijeli boljitku čovječanstva. BiH ima tu nesreću, a ostatak svijeta sreću, da je ovo bila, jest i vjerojatno će biti zemlja iseljenika. Dok mnoge druge europske države izvoze različite proizvode, BiH izvozi - ljude.

U pravilu mlade i obrazovane, one koji na Zapadu i drugdje dobiju priliku usavršavati i primjenjivati svoje znanje. I ostvariti svoje snove. Većina njih u demografskom je smislu, vjerojatno, trajno izgubljena za domovinu. No, Večernjakov pečat i njihov odnos prema nagradi, pa čak i samoj nominaciji za ovo priznanje, pokazuju da su s BiH još uvijek jako povezani i da im je do nje stalo.

Večernjakov pečat najveći je društveni događaj u BiH i jedan od najvažnijih događaja te vrste u regiji. Po svojoj koncepciji, onima čiji rad vrednuje i prepoznaje, ali i brojnim gostima, prometnuo se u svojevrsni europski Oscar. Naravno, ne nagrađuje samo filmske umjetnike, ali javnosti predstavlja ljude čiji život, uspjeh i rezultati sasvim sigurno mogu biti predložak za film.

Naš projekt svaki put predstavlja i nagrađuje pojedince i događaje koji su obilježili proteklu godinu. S opsežne liste od više od tisuću kandidata poseban žiri odabire 150 pojedinaca iz svih područja života koji se natječu u 15 kategorija i za glavnu nagradu - Osoba godine. Dakle, osim pojedinaca iz BiH, biramo i ljude iz regije, Europe i svijeta.

Među više od 200 osoba nagrađenih u proteklih 20 godina Večernjakov pečat uručen je dvojici papa - Benediktu XVI. i Franji, kardinalu Mambertiju, kardinalu Puljiću, reisu Kavazoviću, pravoslavnom episkopu Grigoriju, kao i Billu Clintonu, Miroslavu Lajčáku, Andreju Plenkoviću, Andreju Kiski, Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, Angelini Jolie, Armandu Assanteu, Zlatku Daliću, Marinu Čiliću, Novaku Đokoviću, Zlatku Daliću... Da ne spominjemo i druge proslavljene nogometne stručnjake ili sportaše podrijetlom iz BiH...

Osim dodjele nagrada, Večernjakov pečat je i katalizator brojnih drugih velikih događanja. Primjerice, na scenu su iznesena dva najveća izgubljena dokumenta BiH: službeno ovjerene preslike Daytonskog sporazuma (Ustava BiH) i Povelje Kulina bana te, na veliko iznenađenje javnosti, predstavljene i prikazane na Pečatovoj pozornici. Zahvaljujući tradicionalnom partnerstvu s BHRT-om i HRT-om, ali i suradnji s drugim televizijskim i radijskim mrežama u BiH, manifestaciju “Večernjakov pečat” prati velika publika i zbog toga je najgledaniji društveni događaj organiziran u BiH.

Zbog važnosti ovog događaja, prije razdoblja pandemije COVID-19 na njemu su sudjelovale tisuće važnih gostiju i diplomata iz cijeloga svijeta. I svaki put ostali smo zatečeni salvom pohvala koje smo za organizaciju i izvedbu Večernjakova pečata dobivali iz cijeloga svijeta.

Ma koliko se činilo da su ljudi u pripremnoj fazi, posebice u BiH, ravnodušni prema ovome projektu, po njegovu završetku dogodi se eksplozija emocija i reakcija koja nas motivira da nastavimo dalje, promoviramo uspješnost i vrline u okružju koje preostala 364 dana uglavnom tavori u blatu političkih svađa, međunacionalnih napetosti, posrnule ekonomije i sveopće besperspektivnosti.

Valjda je tih nekoliko sati tijekom kojih se na pozornici i u televizijskom eteru smjenjuju deseci uspješnih priča baš ona potrebna injekcija pozitivne energije koja javnost u BiH uvjeri da ova zemlja nije “izgubljena priča”. Baš kao što i BHRT, naš dugogodišnji partner bez kojeg je Večernjakov pečat nezamisliv, maestralnom realizacijom prijenosa pokaže da ima itekako veliku ulogu iako to maćehinski odnos prema tom javnom RTV servisu ne pokazuje.

Upravo zahvaljujući BHRT-u i HRT-u, kao i mreži lokalnih RTV postaja, Večernjakov pečat, koji će ove godine biti pod motom “Pečat za mir”, doći će do milijuna ljudi u regiji, a signal će biti ponuđen i u eurovizijskoj razmjeni. U vremenu kada se oporavljamo od pandemije, svjedočimo ratnim scenama i ulazimo u novu globalnu recesiju, u petak, barem na nekoliko sati, želimo poslati drukčiju poruku i reći kako može biti bolje, da smo svi zajedno ipak bolji nego što izgledamo. BiH barem jednu večer izgleda kao država kakva bi trebala biti svaki dan.

Nažalost, od subote slijedi opet “staro nenormalno”.