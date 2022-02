U odronu zemlje u Ekvadoru poginule 24 osobe: 'Vidjeli smo veliku crnu rijeku kako vuče sve za sobom'

Najmanje 24 osobe poginule su u odronu zemlje u glavnom gradu Ekvadora Quitu, a 12 ih je nestalo, rekao je gradonačelnik Santiago Guarderas, dok su spasilačke ekipe pretraživale kuće i ulice prekrivene blatom nakon najveće poplave u posljednjih gotovo dva desetljeća.

Olujna kiša koja je pala u ponedjeljak u noći izazvala je poplavu u kanjonu u blizini radničkih četvrti La Gasca i La Comuna. Blato i kamenje odronili su se na kuće te izazvale prekid električne energije.

A #landslide triggered by heavy rains kills at least 18 people in #Ecuador . So sad😔🙏 pic.twitter.com/ReNInGjmpE

Agencija za upravljanje hitnim situacijama priopćila je da je ozlijeđeno 48 osoba.

"Vidjeli smo veliku crnu rijeku kako vuče sve za sobom, morali smo se popeti na zidove da je izbjegnemo", rekla je stanovnica Alba Cotacachi, koja je evakuirala svoje dvije kćeri iz njihova doma. "Tražimo nestale", dodala je.

#Ecuador Due to climate changes, a flood occurred this afternoon in the La #Gasca sector in #Quito. The authorities confirmed that there were casualties as a result of the floods pic.twitter.com/2Bm9HaXdjI