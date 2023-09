U Njemačkoj nestao Hrvat (46): Krenuo je prema Zagrebu i nestao. Obitelj traži pomoć

U Njemačkoj je 17. rujna, nestao 46-godišnji Goran Vrbanac. Prema dostupnim podacima, kako piše Fenix Magazin Vrbanac se vraćao iz Njemačke u Hrvatsku i navodno doživio nesreću, ali od tada mu se gubi svaki trag. Vozio je srebrni Audi A3.

Kako doznaje Fenix-magazin.de, Goran Vrbanac je živio u njemačkom Freudenstadtu (Baden-Württemberg). U subotu oko 10 sati krenuo je iz Freudenstadta prema Zagrebu. Do 17 sati se javljao svojoj obitelji u Zagrebu. U nedjelju ujutro se javio obitelji i rekao im kako je imao nesreću. Nije rekao gdje, ali je rekao da se nalazi u bolnici. Budući da nije mogao puno razgovarati, obitelj ne zna više detalja. - Odonda mu se gubi svaki trag i ne znamo točnu lokaciju - navodi obitelj.

Nestanak je prijavljen u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Prema informacijama policije, Goran Vrbanac je visok 185 cm, ima smeđe oči, lice ovalno, srednje je tjelesne građe, a osobit znak prepoznatljivosti je tetovaža djeteline s tri lista s natpisom Patrik na listu lijeve noge.

Datum nestanka je 17.9.2023., a mjesto Freudenstadt, Karl-von-hahn-Str u Njmačkoj. Nestanak se vodi u PU zagrebačkoj.

Granični prijelaz Maljevac (informativni portal za granične prijelaze) je objavio kako imaju potvrđene informacije da se za vozilo Audi A3 s registracijskom oznakom “FDS YZ 339” u Sloveniji može kupiti vinjeta, a to znači kako Goran vinjetu za Sloveniju nije kupio. Naime, ne može se kupiti vinjeta dva puta za isto vozilo.

- Znači njemu se nešto dogodilo na putu iz grada Freudenstadta do granice Austrije Walserberg ako je putovao u tom smjeru, a pretpostavlja se da jeste jer je to najbliži put prema Zagrebu. Još jedna mogućnost, ako mu se nešto dogodilo u Njemačkoj (mogući sudar pa je negdje u bolnici ili je nešto skrivio pa završio u zatvoru) on je punoljetan i tamo svako može tražiti privatnost, znači zaštitu podataka te se ne smije nikome javiti. Tu ne pomaže niti službena potraga policije RH, ali obitelj svakako nakon određenog vremena ima pravo prijaviti policiji i pokrenuti potragu kao i što jesu, i u kojoj su svi podatci javni i dozvoljeni za javnost - piše Granični prijelaz Maljevac.