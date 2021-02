U našim sapunima nema kemije, rade se od maslinova ulja, meda i eteričnih ulja lavande, naranče ili kadulje

"Perite ruke, budite odgovorni!” Koliko puta dnevno posljednjih mjeseci čujemo tu poruku? Pandemija nas je nagnala da ruke peremo češće no ikada, dezinficiramo ih i tretiramo raznoraznim agresivnim sredstvima na koje se naša koža često pobuni, bude suha, ispucala crvena i bolna. Ali, ne mora biti tako. Ritual pranja ruku može biti pravo zadovoljstvo koristimo li prirodna, mirisna, nježna sredstva za pranje, poput domaćih sapuna izrađenih od prirodnih sastojaka koja nisu ništa manje učinkovita, a našu kožu, osim što čine čistom, ne isušuju niti iritiraju, već je njeguju.

U čarobni, mirisni i šareni svijet prirodnih sapuna uvela nas je Ana Karabatić, vlasnica Sapunerija Rustika, čije proizvode koriste diljem Hrvatske, ali i Europe, a kroz njezine edukativne radionice priprave sapuna hladnim postupkom prošli su brojni vlasnici OPG-ova, aromaterapeuti, izrađivači prirodne kozmetike te nebrojeni zaljubljenici u “home-made” kozmetičke pripravke kojih je u današnje vrijeme sve više.

Nema kožnih iritacija

– Ovi sapuni, za razliku od industrijskih, nemaju nepotrebne štetne kemikalije. Izrađujemo ih od prirodnih sastojaka, domaćeg, kvalitetnog maslinova ulja, eteričnih ulja iz našeg podneblja, uz različite korisne dodatke poput meda, gline i medicinskog ugljena. Prirodni, domaći sapuni rade se hladnim postupkom i imaju u sebi glicerin i višak ulja. To super djeluje na kožu. Ne bih rekla da sapuni hladnim postupkom liječe, ali ako netko ima kožne iritacije ili bolesti, imamo vrlo blagih formula koje će im odgovarati i neće dodatno pogoršavati problem. Svako pranje donekle isušuje kožu, ali blagi, prirodni sapuni to rade minimalno. Ja, moja obitelj, svi naši prijatelji i kupci koji nam se redovito vraćaju, ove sapune koristimo svakodnevno za pranje cijelog tijela – kaže nam Ana, koja nas je zajedno sa suprugom Draganom Delićem, maslinarom i njezinom desnom rukom, ugostila u njihovoj radionici u Tučepima.

“Meštrovicu od sapuna” ipak pitamo je li sapun dovoljno dobar u obrani od virusa ili nam trebaju i sredstva za dezinfekciju.

– Svaki domaći sapun ima visok pH i to je dobro i normalno jer, ako nema visok pH, to nije sapun, nego deterdžent. Taj visoki pH ubija bakterije i deaktivira viruse. Sapun je bolji od dezinficijensa, ako pereš ruke 20-30 sekundi sve si bakterije ubio, a viruse deaktivirao. Domaći, kruti sapun super je za pranje ruku i tijela, za razliku od gelova koji nadražaju kožu. Sapun vas neće iritirati, dezinficijensi sa svakakvim sredstvima jako loše utječu na ruke, isušuju kožu, a neki “tekući sapuni za dezinficiranje” imaju i dosta agresivnih deterdženata – podučava nas Ana.

Pitamo stručnjakinju što našim rukama čine dezinfekcijska sredstva koja smo počeli koristiti u velikim količinama?

– Isušuju kožu, ruke “pucaju”, ima puno ljudi koji inače nemaju osjetljivu kožu, a žale se da su im ispucale ruke. Javili su nam se Francuzi koji su naše sapune kupili kao suvenire, stajali su im kao ukras u ormaru. Odmah želim reći, sapun je za pranje, a ne za ukras. Međutim, ta je obitelj, kao i brojni drugi, koristila puno dezinfekcijskih sredstva i imali je problema, ruke su im postale bolne, crvene i osjetljive. I tako, uzeli su taj naš sapun iz ormara, počeli njime prati ruke i nakon nekog vremena nazvali su me i rekli: “Koje olakšanje”. Od tada redovito naručuju, i to velike količine. Inače, na početku korone, lani u ožujku, travnju i svibnju, ljudi su strašno puno naručivali sapune. Toliko sam pošiljki isporučivala da su mi na pošti u Tučepima, koja radi na pola radnog vremena, rekli da će, nastavim li tako, početi raditi puno radno vrijeme. Međutim, to se s vremenom zaustavilo i sada narudžbi ima više nego prije pandemije, ali ne baš toliko više – govori Ana, koja je po struci grafička dizajnerica pa nije čudo što sapuni iz njezine radionice imaju prekrasne šare, obojene prirodnim bojama.

I muž se uključio

Ona je jedna od rijetkih koja je svoj hobi i strast uspjela pretvoriti u profesiju. Sve je počelo prije 18 godina kada je Ana postala mama dvjema kćerima, blizankama.

– Sapune sam prvo počela izrađivati iz hobija, kada sam rodila blizanke, željela sam im, kao i svaka majka, pružiti samo najbolje. Čitala sam deklaracije robe na policama i vidjela da sapuni i ostala sredstva za čišćenje u sastavu imaju SLS, jeftinu i agresivnu tvar kojom je moj otac u radionici čistio mazut s metala. Radnici su radili s maskama jer je štetan, najčešći je razlog što nam je koža suha, a nalazi se gotovo svuda, u sapunima, šamponima, kupkama. Istina, danas imamo sve više prirodnih, organskih proizvoda koji ne sadrže SLS. Ljudi su obrazovaniji i probirljiviji nego prije 18 godina, kada sam ja počela praviti sapune, najprije za svoju djecu i obitelj. Muž je radio s maslinama, bilo je puno maslinova ulja i odlučila sam dati otkaz u grafičkoj tvrtki u kojoj sam radila i počela raditi prirodne, domaće sapune koji neće štetiti, već čistiti i donekle njegovati kožu. Naučila sam tehniku bojanja i oslikavanja što mi je bio velik korak naprijed i prednost na tržištu. Ljudi žele i da sapun lijepo izgleda, a ne samo da lijepo miriše i ugodan je na koži. Inače su ti sapuni super za cijelo tijelo, kupci se vraćaju kada ih probaju, međutim da bi ih privukli, sapuni moraju imati privlačan i izgled i miris – govori Ana.

Suprug Dragan radio je u makarskoj osnovnoj školi, predavao je informatiku, ali i on je krenuo njezinim stopama, dao je otkaz i posvetio se maslinama i, naravno, sapunima.

– Volio sam rad s djecom, ali s klasičnim radnim vremenom i obvezama bilo mi je kao ptici u kavezu. Čekao sam 20 godina, ali čim se otvorila perspektiva, odlučio sam raditi ono što volim. Baviti se poljoprivredom, biti na otvorenom, s maslinama. Nikad nisam radio više, ali isto tako, nikad nisam bio sretniji – kaže nam Dragan, koji obavlja one teže poslove u sapuneriji, miješa ulja i NaOH (natrijev hidroksid), koji je vrlo agresivan dok se ne otopi, a onda nastupa Ana, koja bira korisne dodatke za sapune, a potom na red dolaze njezine umjetničke i mirisne kreacije.

Velik interes za radionice

– Zajedno radimo. Iza uspješne žene stoji uspješan muškarac – smiju se Ana i Dragan.

Što se dodataka u sapune tiče, Ana kaže da je najbolji med.

– Med je super zato što je humektant, što znači da dodatno privlači vlagu iz zraka na kožu i nakon pranja sapunom s medom koža je nježna, meka, fina, podatna, kao da si je namazao nekim losionom. Med mi je najdraži dodatak, ali postoje i drugi korisni i dobri dodaci. Zelena glina za nečistu kožu, sol za blagi piling, aktivni ugljen koji je lagano abrazivan, “grebucka” i dobar je za mitesere, a eterična ulja slažemo tako da biram parfemske kombinacije. Koristim najčešće lavandu, ružmarin, limun, naranču, kadulju, cedar, jelu i bor. Riječ je o našim eteričnim uljima koje kupujem od domaćih proizvođača, ali imamo i jedan sapun s pačulijem. Nije naše ulje, ali jako mi se svidio pa sam i njega uvrstila. Sa sapunima je moguće biti maštovit i kreativan pa često koristimo i neka druga citrusna ulja: limetu, mandarinu, limunsku travu iako nije citrusno ulje, ljudi ih dosta vole – otkriva nam Ana i naglašava kako su sirovine najbitnije. Kad je riječ o maslinovu ulju, nema problem, imaju svojih 120 stabala, njihovo ulje okićeno je zlatnom medaljom na Noćnjaku 2018., med nabavljaju od prvog susjeda u Gornjim Tučepima, pčelara Gujinovića.

Inače, u staroj obiteljskoj, kamenoj kući u Gornjim Tučepima planiraju urediti konobu koja će postati prodajni prostor. Za sada se sapuni Sapunerije Rustika prodaju u suvenirnicama i darovnim dućanima duž cijele naše obale, u trgovinama zdrave hrane, a prodaju ih i na kućnom pragu i svom web-shopu. Konoba u Tučepima neće biti samo trgovina nego i prostor za prezentacije i radionice koje Ana već godinama održava.

– Postoji zaista velik interes za radionice, ja sam u listopadu održala niz radionica po cijeloj Hrvatskoj, a zvali su me i u BiH. Trenutačno su zbog epidemioloških mjera radionice zabranjene pa ih radim online. Online radionica baš je fora jer pratim polaznike u njihovoj kuhinji. Tako sam virtualno u posljednjih mjesec dana bila u Londonu, Frankfurtu, Münchenu, po našim otocima, u BiH, Srbiji i Makedoniji. Interes je u ovo vrijeme pogođeno koronavirusom jako velik. Ljudi žele naučiti nešto novo u ovom vremenu i napraviti nešto prirodno svojim rukama te učiniti nešto korisno za sebe. Uglavnom ih pohađaju žene, ali sve je više zainteresiranih muškaraca – otkriva nam majstorica za proizvodnju sapuna, koja će idući tjedan održati virtualnu, besplatnu prezentaciju izrade “babina sapuna”, odnosno sapuna kakve su kuhale naše babe, none ili bake. Riječ je o posve drukčijem postupku od hladne izrade sapuna, o kojima smo do sada govorili.

Pravi i “babine sapune”

– Naše su babe sapun radile od otpadnih ulja, a za ove sapune koje mi radimo hladnim postupkom moraju biti svježa, dugotrajna ulja jer je rok trajanja sapuna koliki je i rok trajanja baznog ulja od kojega su napravljeni. To je godinu i pol. Naše babe sapune su pravile od svega što im je ostalo od kuhanja, otpadaka od maslinova ulja koji se skupljao na dnu bačve, od loja koji se stvara na juhi pa sve do svinjokolje, što su posebno koristile naše Slavonke. Skupiš ta otpadna ulja i cijeli dan ih kuhaš u kotlu s natrijevom lužinom i to se stvrdne. Takav sapun idealan je za pranje tkanina, ima izvrsna periva svojstva i daleko manje iritativnih svojstava od tvorničkih deterdženata. Proizvodim i takav sapun – kaže Ana. Upozorava i da “babin sapun”, koliko god bio dobar za odjeću, nije pogodan za pranje tijela. Sapun izrađen hladnim postupkom je za tijelo.

– Postupak “babina sapuna” odličan mi je jer daje trostruku korist. Prvo, ne bacaš ulja u okoliš ili u odvod, drugo – ne zagađuješ okoliš deterdžentima u kojima je ima svačega pa se sporo razgrađuju, već ti je u otpadnoj vodi sapun koji će se vrlo brzo razgraditi i neće napraviti nikakvu štetu u okolišu, a treće – nije iritativan prema koži kao neki deterdženti – govori Ana.

Besplatnu online prezentaciju izrade “babina sapuna” Ana Karabatić održat će u utorak u 17 sati. Maksimalan broj polaznika je sto. Ako vas zanima, još se možete prijaviti. Naučit ćete kako su vaše bake pravile sapune, a krenete li u to, uštedjet ćete i nećete zagaditi okoliš.