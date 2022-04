U masovnim grobnicama nedaleko Kijeva pronađena tijela 132 ljudi; ruska vojska gomila se kod Harkiva

Danas je 45. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske trupe su "nasilno deportirale" više od 600.000 Ukrajinaca, uključujući oko 121.000 djece, u Rusiju. Neke ruske vojne jedinice doživjele su velike gubitke, a Pentagon procjenjuje da je borbena moć Rusije između 80% i 85% razine prije invazije. Američko ministarstvo obrane očekuje da će Rusija svoj fokus prebaciti na regiju Donbas i istočnu Ukrajinu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer je obećala ponuditi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom brži postupak pripreme zemlje za članstvo u EU. Države članice EU-a u petak su i formalno potvrdile usvajanje petog paketa sankcija protiv Rusije, kojim će biti zabranjen uvoz ugljena iz Rusije.

Ključni događaji:

Tijek događaja

10:19 "Ukrajinci trebaju znati - ako se Maruipolj ne preda bit će uništen"

Na Telegramu je ratni dopisnik kanala Rossiya, Aleksandar Sladkov, rekao da bi se o uništenju Mariupolja trebalo izvijestiti kako bi ljudi u velikim ukrajinskim gradovima znali - "ako se grad ne preda, bit će uništen".

On Telegram, Rossiya channel’s war correspondent Aleksandr Sladkov says the destruction of Mariupol should be reported so that people in large Ukrainian cities know - “if the city doesn’t surrender, it will be annihilated”.



Sounds to me like a call for crimes against humanity. pic.twitter.com/gEYvkCviCh