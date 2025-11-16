U konkurenciji 400 uradaka naš film osvojio je nagradu 'Baldo Čupić': Kini grand prix za video, Večernjaku za – Zagorku

Na 28. Međunarodnom festivalu turističkog filma ITTF 2025. u Solinu grand prix za promotivni video otišao je kineskoj kompaniji Tencent za jednominutni video "Tencent wishing Chinese Happy new year, Awesome!". Najboljim filmom proglašen je Večernjakov dokumentarno-igrani film "Nepoznata Zagorka", koji promovira prvu političku novinarku ovih prostora, do dana današnjeg najčitaniju hrvatsku spisateljicu i, kako je nazivaju, pratetu feminizma u Hrvatskoj te, dakako, naš glavni grad, u kojem je slavna Zagorka provela većinu života. Četrdesetominutni Večernjakov film dobio je nacionalnu nagradu "Baldo Čupić", a u Solinu ju je preuzela autorica Radmila Kovačević. Na ITTF 2025., inače, pristiglo je više od 400 video i filmskih uradaka iz stotinjak zemalja, a nagrada za najbolji scenarij i kulturološki prikaz otišla je slovačkom filmu "On motorbikes in the Footsteps of St. Cyril and Methodius".

Turskom promotivnom videu "So Turkish, Go Turkish" pripalo je priznanje za najbolju kameru, najbolji putopisni film u trajanju do 30 minuta film je meksičke turističke organizacije "Hoy es tempo de Mexico", a među ostalima, nagrađen je i film Dragane Živojinović "Vlakom kroz zelenu Europu", koji promovira održivost. Za film s najboljom montažom proglašena je "Tajna crnogorskog kantuna" Mikija Dragičevića. S posebnim priznanjima ili diplomama kući su s trodnevne manifestacije, među ostalima, otišli i predstavnici TZ-a Lovrana za promotivni video "Secrets of Lovran", njihovi kolege iz TZ-a grada Ivanca za video "Ivanec – povijest i legende" te TZ općine Jelenje za "Visit Jelenje – inspirirani baštinom".

U toj kategoriji nagrađeni su i španjolski video "Timeless Spain", marokanski "Marrakech, the ultimate getaway" te kratki film u talijanskoj produkciji "Antarctica – a cinematic expedition". Neke od nagrađenih videouradaka može se pogledati na YouTubeu, dok našu "Nepoznatu Zagorku" tek čeka službena promocija sredinom prosinca. Inače, Međunarodni festival turističkog filma tradicionalno je održan u sklopu Međunarodne smotre turizma, filma i krajobraza, ove godine 33. Interstasa, koji tradicionalno organizira tvrtka Fiscalis. Svim dobitnicima u Solinu je čestitao Vojko Pleština, utemeljitelj Fiscalisa, predsjednik Uprave trodnevne manifestacije i predsjednik Svjetske federacije festivala turističkog filma.