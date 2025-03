U javnost procurile šokantne brojke: Zagađenje zraka, buka, smrad... ništa od ukrajinske mega farme pilića u Hrvatskoj?

Premium Chicken Company, tvrtka ukrajinskog poduzetnika i vlasnika FavBet kladionica Poduzetnik Andri Matiukhe sve je dalje, kako se čini, od planiranog cilja. Nakon što su udruženja domaćih i europskih peradara okupljenima u AVEC odaslali poruku kako su mega farme pilića neželjene u čitavoj Europi jer ugrožavaju opstanak manjih farmi i OPG-ova, a u javnost procurila i studija o utjecaju na okoliš planiranog kompleksa na području Siska, i iz Ivanić-Gradu su se usprotivili tom projektu. Upravni odjel Ivanića za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu odbio je, naime, zahtjev Zagrebačke županije koja je u ime investitora, Premium Chicken Companyja, zatražila rekonstrukciju tri ceste i izgradnju vodovodnog sustava u naselju Topolje.

Radi se o području južno od samog Ivanić-Grada, malo izvan naseljenog mjesta na kojem je trebala biti izgrađena buduća farma pilića. Prema projektu kojeg su priložili, nije bilo dostupno više informacija o opsegu projekta, količini novog prometa u tom kraju, kao niti informacije što će biti s otpadnom vodom, kažu iz Ivanića. Navedeno je tek kako će oborinska voda biti preusmjerena u postojeće kanale. - S obzirom na probleme u postojećim projektima iste kompanije, kao i da najbliži pogon Ivanić-Gradu žele u Sisku, iz Grada Siska već su analizirali koliko će taj projekt štetno utjecati na okoliš u vidu zagađenja zraka, vode te buku. Uz to, loša iskustva ljudi iz Ukrajine, koji žive blizu pogona istog investitora, samo su potvrdila sumnje u korisnost i isplativost projekta – istaknuli su danas iz Grada te dodaju kako je nepoznanica i gdje će se obrađivati sam otpad s farmi, s obzirom na to da je kompanija odustala od izgradnje bioplinskog postrojenja uz objekt u Sisku.

Naveli su tek kako će ga odvoziti i obrađivati van naselja. Uspostavljanje takvog postrojenja donosi novi rizik za to područje, kao i opasnosti od mogućeg zagađenja obližnje rijeke Save, objašnjavaju. Osim toga, postrojenje bi se nalazilo neposredno uz šumu Žutica koja je dio Nacionalne ekološke mreže Natura 2000. Prostire se u poplavnoj zoni zaštićenog Lonjskog polja te se radi o drugoj po veličini šumi u nizinskoj Hrvatskoj. Zbog toga je područje u mreži zaštićenih područja EU i izrazito je bitno očuvanje tog okoliša. Najavljeno veliko postrojenje moglo bi ugroziti biološku raznolikost, kao i čistoću navedenog područja, poručuju. Iz gradske uprave Ivanića tako su jasno dali do znanja kako ne podržavaju izgradnju ovakvog postrojenja na svom području, s obzirom na to da se, kako tvrde, godinama bore protiv neugodnih mirisa i problema s odvozom gnoja i uništavanja lokalnih prometnica od farmi Lukač jaja i farme Širjan. Podsjetimo, projekt ukrajinskog investitora težak 600 milijuna eura bio je neželjen i u Petrinji zbog čega je tvrtka promijenila ime iz Petrinja u Premium Chicken Company.

Iako bi djelovali, kako tvrde, po principu kružnog gospodarstva te zaposlili čak 3500 ljudi, od čega 1800 u Sisku, i iz Udruge Prijatelji životinja ovih su se dana osvrnuli na moguće mega posljedice ukrajinskog projekta. - Razmjeri ovog projekta očigledni su već sporadičnim pogledom na brojke. U samo jednom danu, u planiranom kompleksu broj ubijenih pilića odgovara ukupnoj populaciji Splita, Rijeke i Osijeka - 420.000 ili 620 tona pilića prosječne težine 2 kg. Na godišnjoj razini, planirani kapacitet klaonice iznosi 217 000 tona, što je ekvivalentno s čak 82.240.000 pilića, odnosno cijelom stanovništvu Njemačke. Ovaj masivni kompleks trebao bi biti izgrađen ni 35 metara od prvog objekta, 400 metara od naselja, manje od kilometra od rijeke Kupe. Iz studije je razvidno kako će se lokalna zajednica suočiti s izravnim posljedicama. Buka pogona bit će neprekidna, svjetlosno onečišćenje pojačano, a očekuje se i nepodnošljiv smrad kao posljedica otpadnih tvari i emisija u zrak. Studijom je procijenjeno nevjerojatnih 122 tone krutog otpada dnevno. Zastrašujuća je i količina otpadnih voda koje nastaju u procesu klanja i prerade - čak 4000 m3 dnevno. Uz sve navedeno, 21.790 teških teretnih vozila godišnje će dolaziti i odlaziti, uz dodatnih 788 manjih transporta za bioplin što će dodatno doprinijeti smanjenoj kvaliteti života – kazali su iz Udruge te dodali kako i analiza otpadnih voda također otkriva alarmantne podatke. Primjerice, povećane količine fosfora i dušika mogu izazvati eutrofikaciju u ekosustavima, odnosno smanjivanje količine kisika u vodi čija je krajnja posljedica stvaranje “mrtvih zona” u kojim život u vodi nije moguć zbog nedostatka kisika, dok mulj koji nastaje u ovom procesu može kontaminirati tlo i podzemne vode.

Iz Premium Chicken Companyja tvrdili su pak kako donose značajan razvoj infrastrukture na području grada Siska i cijele Sisačko-moslavačke županije - izgradnju modernih proizvodnih pogona, transportnih ruta, logističkih centara i dodatnih komunalnih objekata, poboljšanje lokalne infrastrukture te stvaranje uvjeta za daljnji gospodarski rast i privlačenje novih investicija. Kažu kako je jedan od ključnih aspekata ovog projekta je njegov međunarodni karakter. Više od 90% proizvodnje pilećeg mesa bit će plasirano na svjetsko tržište, čime bi Premium Chicken Company doprinio jačanju hrvatskog izvoza i pozicioniranju zemlje kao značajnog igrača u globalnoj prehrambenoj industriji. Prema njihovim riječima, projekt Premium Chicken Company nije samo investicija u proizvodnju pilećeg mesa, već sveobuhvatna inicijativa koja transformira gospodarsku sliku Sisačko-moslavačke županije.

