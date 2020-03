U Hrvatskoj ga proglasili šarlatanom: U frankfurtskoj ordinaciji liječio je J.Lo i Tinu Turner

Ima tome koji dan, otkako je promocija jedne knjige izazvala pozornost publike i medija kakva se u Bjelovaru ne pamti. Riječ je o knjizi dr. sc. Zlatka Hrgovića “Moj život između Hrvatske i Njemačke – usponi i padovi”, već na prvi pogled neobičnoj, jer u njoj autor nije napisao niti jedne riječi, već je objavio iznimno brojne i opsežne preslike iz tiskanih medija – iz Hrvatske, Njemačke, BiH i Srbije – koji su proteklih desetljeća pisali o njemu.

A pisali su obilato, pa su se iz medijskih napisa mogli saznati brojni detalji iz privatnog, poslovnog i društvenog života ovog poznatog ginekologa i urologa.

Tako se čitatelj može uvjeriti u uspjehe ovog pionira medicine na području promjene spola, doznati kako je u svojoj frankfurtskoj ordinaciji liječio Jennifer Lopez i Tinu Turner te o brojnim parovima kojima je pomogao da postanu roditelji. Među stotinama naslova svakako intrigira i članak koji svjedoči kako je upravo taj Hrvat uveo HPV cjepivo u Europu.

Riječ je o odnedavno umirovljenom liječniku koji je u karijeri objavio 148 znanstvenih radova i obavio ukupno više od 10.000 operacija: od toga 5000 porođaja i 1600 teških operacija tumora dojke te oko 1500 operacija za vraćanje plodnosti. Međunarodni bibliografski centar u Cambridgeu Hrgovića je 2009. godine čak uvrstio na listu stotinu najuspješnijih liječnika u svijetu.



Sukob u Osijeku

Trebala je to biti priča o uspjehu, no nije to knjiga hvalospjeva na vlastiti račun, štoviše. Autor je objavio i sve negativno intonirane članke pa i one koje ga teško difamiraju, a takvih je popriličan broj. Ne krijući ni najsitnije poglavlje biografije, hrabro je publicirao sve svoje uspone, no podjednako i padove, kako i stoji u nazivu knjige. A padova je bilo, itekako, a iz knjige je vidljivo da autora ponajviše boli što su se događali upravo u njegovoj domovini Hrvatskoj, gdje je proglašen lažnim liječnikom, gdje je ostao bez licenciju i gdje mu je uručen otkaz, da bi tek u Njemačkoj postao liječnik svjetskoga glasa. No, malo je to, čini se, dr. Hrgoviću značilo dok ne očisti svoj obraz u čemu je, nakon 16 godina povlačenja po sudovima, naposljetku i uspio.

Dr. Zlatko Hrgović rodio se 1950. u Lipovu Brdu kod Bjelovara. Premda je bio među najboljim studentima medicine, nakon diplome nije mogao dočekati specijalizaciju pa je sredinom 70-ih otišao u inozemstvo, u Njemačku. Ondje je završio čak tri specijalizacije: ginekologiju, kirurgiju i urologiju, da bi 1983. doktorirao na Goethe Univerzitetu u Frankfurtu, gdje uskoro otvara i privatnu kliniku.

Smjestila se u samom središtu Frankfurta, u poznatoj ulici ljubavi Kaiserstrasse, koja od prvoga dana vrvi pacijentima koji pristižu iz cijeloga svijeta. Dr. Hrgović počinje privlačiti pažnju tamošnjih medija i tada nastaju prvi tekstovi o gastarbajteru iz Hrvatske koji liječi pacijente iz čak 180 nacija. U njegovu frankfurtsku ordinaciju kucaju svakodnevno uvijek s istom molbom: “Doktore, pomozite da dobijemo dijete”, no velik je i broj djevojaka iz cijeloga svijeta, posebno muslimanskoga, koje opsjedaju njegovu ordinaciju s vapajem da im vrati izgubljenu nevinost.

U početku stidljivo, a poslije sve frekventnije, u ordinaciju mu dolaze i pacijenti raspitujući se o mogućnostima promjene spola.

– To su komplicirane i teške operacije koje traju oko pet sati, a ponekad i više. Ovdje u Njemačkoj vrijedi pravilo da se prije promjene spola po zakonu pacijenti trebaju pune dvije godine ići na psihijatrijska promatranja, kako bi se ustanovilo da se muškarac osjeća kao žena zarobljena u muškom tijelu – ispričao je u to doba dr. Hrgović koji je Nijemca Horsta operacijskim zahvatom promijenio u Petru i tada zadobio veliku pozornost tamošnjih televizija.

Koncem 90-ih, glas o liječniku koji u Njemačkoj mijenja spol stigao je i do Hrvatske. Tada iznimno čitani tjednik Arena donio je priču o dr. Hrgoviću koji je, 1998. godine, doputovao u Zagreb kako bi se susreo s pet (dakako, anonimnih) Hrvatica koje se ne osjećaju dobro u svome tijelu i žele postati muškarci – pioniri transseksualizma u Hrvatskoj. Na putu do ugradnje toliko željenog muškog spolnog organa pomoć su zatražile od dr. Hrgovića, jednog od rijetkih liječnika u Europi koji im u tome može pomoći.

– Tijekom operacije ugradit ću vam komad faloplastike, veličine po izboru, ali odmah ću vam reći: organ je bez funkcije. Sperma se ne može ugraditi, ali zato može mokraćna cijev – upoznao je dr. Hrgović svoje pacijente sa zahvatom koji toliko željno očekuju. Kratko predavanje potkrijepio je i poprilično mučnim fotografijama s tijeka operacije koje, međutim, ni trenutka nisu pokolebale petorku, kao ni cijena od deset tisuća njemačkih maraka i troškovi bolničkog liječenja koji iznose oko 700 maraka po danu smještaja na Hrgovićevoj klinici u Njemačkoj...

Sa svakim dolaskom dr. Hrgovića u Hrvatsku, čini se, njegova želja za konačnim povratkom, nakon dva i pol desetljeća izbivanja, bivala je sve snažnija. Naposljetku je, u želji da bogato znanje i iskustvo koje je godinama sakupljao u Njemačkoj prenese u Hrvatsku, 1999. došao u Osijek gdje je imenovan voditeljem Odjela ginekologije i porodništva KB Osijek te je na novoosnovanom Medicinskom fakultetu radi i kao profesor.

Ubrzo su se za njega zainteresirali i domaći mediji, koji su u travnju 2000. objavili senzacionalnu priču o prvoj operaciji promjene spola u Hrvatskoj koju je izveo upravo dr. Hrgović, a riječ je bila o mladoj Zagrepčanki koja je postala muškarac, a pritom je objavljeno i da još 40 ljudi nestrpljivo čeka operaciju. No, taj operacijski “boom” nikada se nije dogodio jer je Hrgović u kratkom vremenu, u nepune dvije godine na čelu osječke ginekologije, od vrhunskog svjetskog stručnjaka preko noći proglašen šarlatanom i prevarantom. Sve je počelo u travnju 2001., anonimnim pismom o situaciji u zdravstvu odaslanim po osječkim medijskim kućama, a nakon što su mediji krenuli u istraživanje objavljen je tekst o uglednoj Osječanki kojoj je nakon operativnog zahvata na ginekologiji četiri dana život visio o koncu te se kao glavni krivac spominje dr. Hrgović o kojemu se po odjelu govori kako “ne prepoznaje anatomiju”.

Ubrzo je dobio i otkaz u KB-u, a zdravstveni inspektor Ministarstva zdravstva zabranio mu je obavljanje specijalističke ginekološke djelatnosti, pokrenut je postupak oduzimanja licencije pred Hrvatskom liječničkom komorom te mu je konačnici zabranjen rad.

Tumačeći razloge lavine koja ga je “pomela” sa šefovskog mjesta u Osijeku, Hrgović kaže kako je uveo nove metode koje su naišle na otpor u osječkim medicinskim krugovima, a i neki moćnici u Zagrebu su se osjećali ugroženima

– Odmah po dolasku u Osijek jasno sam uočio da je jedan od velikih problema ne samo u zdravstvu već i u drugim disciplinama – korupcija. Korupcija koja se širi poput kancerogenih stanica i izjeda hrvatsko društvo. Bio sam naivan i pomislio da se ja tom zlu mogu uspješno suprotstaviti. Tad je krenula lavina koja je uništila moj golem trud, znanje i ugled koji su mi osigurali uspješnu karijeru u Frankfurtu, Heidelbergu i Hannoveru. Gotovo preko noći sve to srušilo se poput kule od karata. Želio sam stati na kraj plavim kuvertama, pa sam u dogovoru s najužim timom dan prije operativnog zahvata odredio tko će operirati kojeg pacijenta. Time sam onemogućio da se u tako kratkom razdoblju poveže pacijent i njegova obitelj s operatorom i bio sam na pragu da zaustavim davanje mita. Zabranio sam i pobačaje na crno i “prodavanje kreveta”. No, tada su krenule monstruozne optužbe – prisjeća se dr. Hrgović.



Po pravdu u Strasbourg

Uvidjevši da bi put do pravde u RH mogao trajati “vječno” vratio se odakle je došao, u Njemačku, kako bi odradio ostatak svog radnog vijeka. U početku, kaže dr. Hrgović, nije bilo nimalo lako. Vijesti iz Hrvatske sustigle su ga, nakon što je njemački Bild prenio priču o lažnom hrvatskom liječniku. Gotovo cijelo desetljeće, usprkos urednoj dozvoli za rad, nije uspio ostvarivati prihode sve dok se pacijenti, kako su glasine slabjele, nisu polako počeli vraćati, a s njime i Hrgovićeva reputacija.

Putanja od dna prema gore otpočela je 2009. godine nakon što ga je Međunarodni bibliografski centar u engleskom Cambridgeu uvrstio na svjetsku top-listu 100 najboljih liječnika, a potom ga je Akademija nauka BiH primila ga je za svojega stalnog člana, a posljednje dvije godine pred mirovinu, 2017. i 2018., našao se na ljestvici najboljih njemačkih liječnika. No, više od toga, znači mu povjerenje brojnih znanih i neznanih pacijenata.

Dr. Hrgović u svome fotoalbumu posjeduje na desetke fotografija s poznatim osobama iz svijeta sporta, filma, glazbe i politike koji su pomoć potražili u njegovoj ordinaciji zbog uroloških ili onkoloških problema kao i problema sa sterilitetom, čija imena zbog zaštite privatnosti nećemo navoditi, s izuzetkom Ive Robića i Vinka Coce koji su o tome govorili javno.

No, sve te godine nakon naprasnog odlaska iz Hrvatske pokušavao je istjerati pravdu i dobiti zadovoljštinu, zbog čega je tužio Ministarstvo zdravstva i ondašnjeg ministra dr. Andru Vlahušića. U tome je i uspio. Osječkom Županijskom sudu trebalo je punih 16 godina da riješi radni spor između dr. Hrgovića i KBC-a Osijek te osječkog Sveučilišta, odnosno da utvrdi kako je izvanredni otkaz Ugovora o radu koji mu je uručen u listopadu davne 2001. godine ipak bio nezakonit i nedopušten! Pa iako je sud konačno riješio spor i donio pravorijek, to još nije kraj ovog maratonskog procesa jer se, prema najnovijoj presudi, dr. Hrgoviću ne priznaje naknada plaće za sve godine od otkaza ugovora o radu, pa će dr. Hrgović morati po pravdu u Strasbourg.

Odlaskom u mirovinu, očišćena obraza i visoko podignuta čela, naposljetku je svoju njemačku adresu odlučio zamijeniti zagrebačkom Trešnjevkom, kamo je u lipnju 2019. godine doselio skupa sa suprugom, poznatom mezzosopranisticom Cecilijom Car. Opremu iz svoje frankfurtske ordinacije vrijednu 50.000 eura nije prodao, već ju je dopremio u Hrvatsku i darovao bolnici u rodnom Bjelovaru. Žudnja za Hrvatskom, usprkos svim nedaćama koje je doživio u domovini, nikada nije nestala.