U državnu službu može dvostruko više vježbenika

Da državne službe već godinama muku muče s manjkom kadra i privlačenjem novih službenika, poznata je stvar. Zbog toga je lani izmjenama Zakona o državnim službenicima onima koji to žele omogućeno da, umjesto do 65., nastave raditi do 67. godine života.

Da među njima ima zainteresiranih da dulje ostanu u službi, pokazale su nedavno i brojke Zavoda za mirovinsko osiguranje, koji je nakon ove zakonske izmjene zabilježio veći broj osiguranika u javnoj upravi. No i te dodatne dvije godine će proći i te će ljude netko morati zamijeniti kad konačno odu u mirovinu. A interes mladih za službenička mjesta sve je manji, što dokazuju natječaji koji se moraju ponavljati jer se za oglašeno radno mjesto nitko nije javio.

Da bi potaknula interes mladih za službeničke poslove, Vlada je zato jučer izmijenila uredbu kojom je 2011. godine, dok je još bilo viška radne snage, ograničeno zapošljavanje u državnim službama i udvostručila broj vježbenika koji na godišnjoj razini mogu zaposliti različita državna tijela. Onim tijelima koja imaju veći broj sistematiziranih radnih mjesta izmijenjena odluka omogućuje i zapošljavanje većeg broja vježbenika. Pa će tijela s do 100 zaposlenih službenika godišnje tako, umjesto dva, ubuduće moći angažirati do četiri vježbenika, a ona s između 100 i 400 zaposlenih do osam umjesto četiri vježbenika itd. Onima koji imaju više od 1000 zaposlenih omogućuje se zapošljavanje do 20 vježbenika, a na svakih 1000 dodatnih zaposlenika broj vježbenika penje se za deset.

Stjecanje radnog iskustva

U resornom Ministarstvu pravosuđa i uprave očekuju da će time što će omogućiti većem broju nezaposlenih da tako steknu radno iskustvo povećati i interes za zapošljavanje i ostanak mladih u državnoj službi. "Dosadašnja je praksa pokazala da su osobama bez radnog iskustva i dalje znatno smanjene mogućnosti zaposlenja. Isto tako, uočen je sve manji odaziv kandidata na javne natječaje pa tako i smanjen broj kandidata koji u konačnici budu primljeni u državnu službu na neodređeno vrijeme. Propisivanjem mogućnosti prijma većeg broja vježbenika omogućuje se zapošljavanje u državnoj službi i stjecanje radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te ostanak u službi, na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima", navodi se u obrazloženju izmjena odluke.

Ministar Ivan Malenica na sjednici je Vlade upozorio da krajem godine u mirovinu odlazi veći broj državnih službenika i namještenika koje će netko trebati zamijeniti.

– Budući da uočavamo trend smanjenja broja zaposlenika u tijelima državne uprave, ovom odlukom omogućit ćemo kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj upravi – kazao je Malenica.

